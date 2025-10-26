Aktuelle Seite: Home > Sport > Arsenal schlägt Crystal Palace 1:0, Manchester City verliert
Eze schoss Arsenal gegen Ex-Club Crystal Palace zum Sieg

Arsenal schlägt Crystal Palace 1:0, Manchester City verliert

Sonntag, 26. Oktober 2025 | 17:00 Uhr
Eze schoss Arsenal gegen Ex-Club Crystal Palace zum Sieg
APA/APA/AFP/HENRY NICHOLLS
Von: apa

Arsenal hat sich in der englischen Fußball-Premier-League etwas abgesetzt. Die “Gunners” feierten am Sonntag einen 1:0-Heimsieg über Oliver Glasners Crystal Palace und führen damit in der Tabelle vier Punkte vor dem neuen ersten Verfolger Bournemouth, der sich gegen Nottingham mit 2:0 durchsetzte. Sechs Punkte hinter Arsenal liegt Manchester City nach einem 0:1 bei Aston Villa.

Goldtorschütze für den Spitzenreiter war ausgerechnet der erst im vergangenen Sommer um 70 Millionen Euro von Crystal Palace geholte Eberechi Eze (39.). Die Bilanz der stark in die Saison gestarteten “Eagles” aus den jüngsten vier Pflichtspielen steht bei drei Niederlagen und einem Remis, in der Tabelle gab es einen Rückfall an die zehnte Stelle.

Einen Rückschlag musste auch Manchester City verkraften, das 0:1 bei Aston Villa bedeutete die erste Niederlage nach neun Partien. Goalgetter Erling Haaland blieb erstmals seit zwölf Partien ohne Torerfolg.

