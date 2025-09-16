Aktuelle Seite: Home > Sport > Arsenal und Saint-Gilloise siegen zum CL-Auftakt
Arsenal und Saint-Gilloise siegen zum CL-Auftakt

Dienstag, 16. September 2025 | 20:45 Uhr
Von: apa

Die ersten Sieger der neuen Fußball-Champions-League-Saison heißen Arsenal und Saint-Gilloise. Die “Gunners” feierten am Dienstag einen 2:0-Auswärtssieg gegen Athletic Bilbao, der belgische “Königsklassen”-Debütant setzte sich ohne den gesperrten ÖFB-Teamspieler Raul Florucz bei PSV Eindhoven mit 3:1 durch. Um 21.00 Uhr wurden vier weitere Partien angepfiffen, darunter Juventus Turin gegen Borussia Dortmund und Real Madrid gegen Olympique Marseille.

In Bilbao sahen die Fans zwar ein intensives, aber auch chancenarmes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Die drei Punkte holten jedoch die Londoner – der Sekunden zuvor eingewechselte Gabriel Martinelli schloss einen Konter erfolgreich ab (72.), Leandro Trossard legte via Innenstange nach (87.).

Mehr Highlights gab es in Eindhoven zu sehen, und das vor allem dank eines Champions-League-Neulings. Saint-Gilloise bot von Beginn an eine abgebrühte Leistung und ging bereits in der neunten Minute durch einen Strafstoß von Promise David in Führung. In der 39. Minute verlor Ricardo Pepi, der bereits das Elferfoul begangen hatte, im Mittelfeld den Ball und Anour Ait El Hadj krönte einen sehenswerten Sololauf mit dem zweiten Tor der Belgier.

Die Entscheidung brachte das 3:0 für die Gäste durch Kevin Mac Allister (81.), Ruben van Bommel gelang nach Vorarbeit von Paul Wanner nur noch Resultatskosmetik für PSV. Florucz war beim Sieg seines Clubs nicht mit von der Partie, weil er in der Vorsaison noch im Trikot von Olimpija Ljubljana in der Conference League ausgeschlossen worden war.

