Arsenal verspielt Sieg und wichtige Punkte beim Schlusslicht

Von: apa

Tabellenführer Arsenal hat am Mittwochabend im Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League auf bittere Art und Weise Punkte verspielt. Die Londoner mussten sich nach 2:0-Führung bei Schlusslicht Wolverhampton nach einem Eigentor von Riccardo Calafiori in der Nachspielzeit mit einem 2:2 begnügen. Der Vorsprung auf Manchester City beträgt bei einem Spiel mehr fünf Punkte. Der erste Verfolger hat den Titel bei einem ausständigen Duell damit wieder in der eigenen Hand.

Offensivstar Bukayo Saka (5.), der mit einem neuen Fünfjahresvertrag zum bestbezahlten Spieler des Clubs avanciert ist, und Piero Hincapie (56.) brachten Arsenal bei den Wolves auf Kurs. Nach dem Anschlusstreffer durch Hugo Bueno (61.) gaben die “Gunners” die drei Punkte im Finish aber noch aus der Hand. Ein Schuss von Tom Edozie landete via Calafiori und der Stange im Tor (94.).

Auf den Spitzenreiter wartet am Sonntag (17.30 Uhr) als nächste Bewährungsprobe das Nordlondon-Derby beim Erzrivalen Tottenham. ManCity empfängt am Vorabend Newcastle United und könnte den Druck weiter erhöhen. Für Wolverhampton, den Stammverein des an den LASK verliehenen ÖFB-Stürmers Sasa Kalajdzic, scheint der Klassenerhalt trotz des Punktgewinns zusehends unrealistisch. Elf Partien vor Schluss fehlen 17 Zähler auf das rettende Ufer.