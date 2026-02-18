Aktuelle Seite: Home > Sport > Arsenal verspielt Sieg und wichtige Punkte beim Schlusslicht
Saka brachte Arsenal früh in Führung

Arsenal verspielt Sieg und wichtige Punkte beim Schlusslicht

Mittwoch, 18. Februar 2026 | 23:23 Uhr
Saka brachte Arsenal früh in Führung
APA/APA/AFP/PAUL ELLIS
Schriftgröße

Von: apa

Tabellenführer Arsenal hat am Mittwochabend im Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League auf bittere Art und Weise Punkte verspielt. Die Londoner mussten sich nach 2:0-Führung bei Schlusslicht Wolverhampton nach einem Eigentor von Riccardo Calafiori in der Nachspielzeit mit einem 2:2 begnügen. Der Vorsprung auf Manchester City beträgt bei einem Spiel mehr fünf Punkte. Der erste Verfolger hat den Titel bei einem ausständigen Duell damit wieder in der eigenen Hand.

Offensivstar Bukayo Saka (5.), der mit einem neuen Fünfjahresvertrag zum bestbezahlten Spieler des Clubs avanciert ist, und Piero Hincapie (56.) brachten Arsenal bei den Wolves auf Kurs. Nach dem Anschlusstreffer durch Hugo Bueno (61.) gaben die “Gunners” die drei Punkte im Finish aber noch aus der Hand. Ein Schuss von Tom Edozie landete via Calafiori und der Stange im Tor (94.).

Auf den Spitzenreiter wartet am Sonntag (17.30 Uhr) als nächste Bewährungsprobe das Nordlondon-Derby beim Erzrivalen Tottenham. ManCity empfängt am Vorabend Newcastle United und könnte den Druck weiter erhöhen. Für Wolverhampton, den Stammverein des an den LASK verliehenen ÖFB-Stürmers Sasa Kalajdzic, scheint der Klassenerhalt trotz des Punktgewinns zusehends unrealistisch. Elf Partien vor Schluss fehlen 17 Zähler auf das rettende Ufer.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Kommentare
103
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
Kommentare
64
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Kommentare
46
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
299 Führerscheine weg: Merans Handy-Sünder lernen es nicht
Kommentare
38
299 Führerscheine weg: Merans Handy-Sünder lernen es nicht
Entscheidung steht: Kein Olympia-Einsatz für Passler
Kommentare
29
Entscheidung steht: Kein Olympia-Einsatz für Passler
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 