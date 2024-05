Athletic Club glänzt bei Regionalmeisterschaft in Bozen

Bozen – In Haslach wurden an diesem Wochenende die regionalen Klubmeister der allgemeinen Klasse ermittelt. Zu überzeugen wusste der Athletic Club 96 Bozen.

548 Athleten von insgesamt 32 verschiedenen Teams, 15 aus Südtirol und 17 aus dem Trentino, waren am Samstag und Sonntag bei der Klub-Regionalmeisterschaft auf der CONI-Anlage in Haslach gemeldet. Das Hauptaugenmerk gehörte den Herren des Athletic Club 96, die den insgesamt 24. Regionalmeistertitel in Serie anpeilten. Der Verein von Bruno Telchini setzte sich mit 13.170 Punkten ganz hauchdünn vor Quercia Rovereto (13.036) und Lagarina Crus Team (11.874) durch. Auch der Bozner Verein CSS Leonardo da Vinci verzeichnete mit 8.610 Punkten ein Top-Ergebnis.

Dreifach-Italienmeister Athletic Club Bozen trat zwar nicht vollzählig an, trotzdem hatten die Talferstädter ein tolles Wochenende. Stark präsentierte sich Sprinter Lorenzo Ianes, der sich über 200 in 21.07 Sekunden behaupten konnte und im 100-m-Sprint in 10.75 Sekunden Zweiter wurde. Siege gab es auch für Federico Mogetti (1500 m), Edoardo Melloni (3000 Hindernis), Joao Carlos Pina Barros (400 Hürden), Danilo D’Alessandro (Kugel, Diskus) sowie Michele Ongarato (Hammer). Der Bozner Stabhochspringer Nicolò Fusaro überquerte 4.80 m, was zu Platz 2 reichte.

Aus Südtiroler Sicht überzeugte auch noch Marie Burger aus Vahrn über 200 m mit 24.68 Sekunden. Im 100-m-Hürdenlauf glänzte das Aushängeschild vom SSV Brixen mit 14.17 Sekunden. Petra Nardelli aus Eggen setzte sich im 400-m-Bewerb mit der starken Zeit von 54.64 Sekunden durch. Die Brunecker Sprinterin Ira Harrasser stoppte die Zeitmessung über 100 m in 12.51 Sekunden. Die Burgstaller Mehrkämpferin Linda Maria Pircher erreichte 12.06 m im Dreisprung, während ihre Teamkollegin beim SV Lana, Stabhochsprung-Ass Nathalie Kofler, 4.12 m überquerte. Massimiliano Di Stasio vom Bozner Verein CSS Leonardo da Vinci kam im Speerwurf auf stolze 62.81 m und verbesserte somit seine Bestleistung um 5,56 m. Der Bozner Alberto Masera entschied den Weitsprung mit 7.35 m für sich.

Die besten Südtiroler Ergebnisse bei der Klub-Regionalmeisterschaft in Haslach:

Damen

100m: 2. Ira Harrasser (SSV Bruneck) 12.51

200m: 1. Marie Burger (SSV Brixen) 24.68

400m: 1. Petra Nardelli (LC Bozen) 54.64

800m: 3. Lara Vorhauser (ASV Sterzing) 2:19.25

1500m: 2. Emma Ghirardello Pichler (ASV Sterzing) 4:48.27

5000m: 2. Tanja Scrinzi (SG Eisacktal) 18:24.90

3000 Hindernis: 1. Sofia Rieder (SSV Bruneck) 12:12.19

100m Hürden: 2. Marie Burger (SSV Brixen) 14.17

400m Hürden: 2. Julia Moser (SSV Bruneck) 1:05.90

Hoch: 4. Lorena Lingg (LAC Vinschgau) 1.60

Stab: 1. Nathalie Kofler (SV Lana) 4.12

Weit: 3. Hannah Thaler (SSV Bruneck) 5.39

Drei: 2. Linda Maria Pircher (SV Lana) 12.06

Kugel: 2. Linda Maria Pircher (SV Lana) 10.95

Diskus: 4. Nora Dametto (Südtirol Team Club) 34.80

Hammer: 2. Nicole Castlunger (SAF Bolzano) 37.37

Speer:

Staffel 4x100m: 6. Athletic Club 96 Bozen (Aurora Mora, Grienti de Cassan, Vittoria Giovanelli, Monica Introvigne) 53.42

Staffel 4x400m: 3. SSV Bruneck (Julia Moser, Hannah Thaler, Greta Amhof, Elina Neunhäuserer) 4:09.59

Herren

100m: 2. Lorenzo Ianes (Athletic Club 96 Bozen) 10.75

200m: 1. Lorenzo Ianes (Athletic Club 96 Bozen) 21.07

400m: 2. Michele Tricca (Athletic Club 96 Bozen) 48.26

800m: 2. Abdessalam Machmach (Athletic Club 96 Bozen) 1:51.58

1500m: 1. Federico Mogetti (Athletic Club 96 Bozen) 3:59.14

5000m: 3. Khalid Jbari (Athletic Club 96 Bozen) 15:48.91

3000 Hindernis: 1. Edoardo Melloni (Athletic Club 96 Bozen) 9:19.55

110m Hürden: 2. Kevin Lubello (CSS Leonardo da Vinci) 16.15

400m Hürden: 1. Joao Carlos Pina Barros (Athletic Club 96 Bozen) 53.36

Hoch:

Stab: 2. Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Bozen) 4.80

Weit: 1. Alberto Masera (SV Lana) 7.35

Drei: 5. Maximilian Springeth (Athletic Club 96 Bozen) 12.80

Kugel: 1. Danilo D’Alessandro (Athletic Club 96 Bozen) 15.76

Diskus: 1. Danilo D’Alessandro (Athletic Club 96 Bozen) 50.48

Hammer: 1. Michele Ongarato (Athletic Club 96 Bozen) 57.37

Speer: 1. Massimiliano Di Stasio (CSS Leonardo da Vinci) 62.81

Gehen 10 km: 2. Niccolò Coppini (Athletic Club 96 Bozen) 50:22.86

Staffel 4x100m: 3. CSS Leonardo da Vinci (Emanuele Pitarresi, Mattia Pivetta, Elias Nicolas Vonella, Kevin Lubello) 43.71