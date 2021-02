ATP 250 Melbourne: Souveränen Auftaktsieg für Sinner

Melbourne – Jannik Sinner hat die neue Tennissaison mit einem souveränen Sieg begonnen. Der 19-jährige Superstar aus Sexten setzte sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der zweiten Runde des ATP-250-Turniers von Melbourne gegen den australischen Gastgeber Aleksandar Vukic (ATP 195), nach gerade einmal 66 Minuten Spielzeit, mit 6:2, 6:4 durch.

Der Pusterer kehrte heute nach fast dreimonatiger Pause wieder auf die ATP-Tour zurück. Sein letzter Auftritt datierte Anfang November in Sofia, wo Sinner seinen ersten ATP-Titel holte. Der aktuelle Weltranglisten-36., der beim mit 382.575 Dollar Preisgeld dotierten ATP-Turnier „Great Ocean Road Open“ an Nummer 4 gesetzt ist und somit zum Auftakt ein Freilos hatte, bekam es heute in Melbourne mit dem 24-Jährigen Vukic zu tun, der im Ranking gleich 159 Plätze hinter ihm liegt.

Der Next Gen ATP Finals-Sieger machte gegen den Außenseiter aus Sydney kurzen Prozess. Sinner nahm Vukic gleich im ersten Spiel den Aufschlag zur 1:0-Führung ab. Der Sextner ließ auf eigenem Service nichts anbrennen und holte sich wenig später das nächste Break zum 5:2. Nach 26 Minuten Spielzeit verwandelte der Südtiroler seinen ersten Satzball zum 6:2. Auch im zweiten Spielabschnitt zog Sinner mit einem Break prompt auf 1:0 davon. Der Weltranglisten-36., der seinem Gegner im gesamten Spielverlauf zu keiner einzigen Break-Chance kommen ließ, kontrollierte diesen Vorsprung geschickt und machte nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit mit dem 6:4-Endstand den Einzug ins Achtelfinale perfekt.

Dort trifft Sinner in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf den Sieger aus der Begegnung zwischen dem Slowenen Aljaz Bedene (ATP 58) und dem Australier Dane Sweeny (ATP 797). Gegen Bedene hat der „Azzurro“ beide bisherigen Duelle 2019 in Orleans und Umag verloren.

Sinner/Hurkacz später noch im Doppel-Achtelfinale

Für Sinner ist der Arbeitstag in Melbourne aber noch nicht zu Ende. Der Sextner steht nämlich in ein paar Stunden wieder im Doppel erneut im Einsatz. Sinner und sein polnischer Partner Hubert Hurkacz setzten sich am Montag zum Auftakt gegen die Australier Scott Puodziunas/Calum Puttergill mit 6:3, 6:3 durch, heute im Achtelfinale trifft das italienisch-polnische Duo auf die als Nummer 4 gesetzten Pierre-Hugues Herbert (FRA)/Henri Kontinen (FIN).