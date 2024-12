Auch die Saison-Überraschung fällt auf dem Ritten

Von: ka

Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps haben diese Woche mit sieben von neun Punkten beendet. Auch am Sonntagabend gingen sie siegreich vom Eis: Gegen Liganeuling und die Saison-Überraschung KHL Sisak aus Kroatien setzten sich die Blau-Roten mit 5:2 durch.

Das rassige, schnelle erstes Drittel begann ganz nach dem Geschmack der Rittner Buam SkyAlps. Nach ein paar vergebenen Chancen war Robert Öhler bei einem Hjorth-Distanzschuss zur Stelle, er fälschte mit seinem Schläger perfekt zum 1:0 ab (5.22). In der 7. Minute zeichnete sich Backup-Goalie Florian Plattner aus – er durfte statt Colin Furlong von Beginn an ran, als er gegen Dostalek stark mit dem Schoner parierte. Beim 1:1 war er aber machtlos, Bronte fälschte den Schuss von Briere unhaltbar ab (8.01). Sisak ging dann auch noch im Powerplay in Führung: Ein Schuss von Briere flatterte genau ins lange Eck (16.01). Die Buam antworteten aber selbst mit einem Powerplay-Treffer, das dem ersten der Hausherren sehr ähnelte, nur dieses Mal war es Cuglietta, der den Schuss von Hjorth ins Tor abfälschte (18.48).

Im Mitteldrittel ging es mit einem hohen Spielrhythmus weiter und zunächst vergaben beide Mannschaften gute Chancen. Für Sisak scheiterte Bruno Idzan am Schoner von Plattner (23.), für die Buam waren es Lobis (25.), Prast (26.) und Spinell (29.), die allesamt am Gäste-Goalie Rosandic hängen blieben. Der Torwart der Kroaten war auch gegen Soracreppa im Powerplay zur Stelle, als er im letzten Moment seine Schulter dazwischenwarf (31.) und wenig später gegen Szypula und beim Nachschuss von Lobis (33.). Das Momentum war nun aber auf der Seite der Rittner und im nächsten Überzahl-Spiel klappte es mit dem Führungstreffer. Hjorth spielte zu Insam, der einen hammerharten Slapshot ins kurze Eck feuerte (34.37). Bei diesem Zwischenstand blieb es dann auch bis zur zweiten Drittelpause.

Die Rittner Buam SkyAlps wollten dann gleich im Schlussdrittel den Sack zumachen und erzielten zwei schöne Treffer. Zuerst machte Spinell das 4:2 in feinster Skifahrer-Manier, als er die Sisak-Gegenspieler wie Slalomtore stehen ließ und auch Rosandic umkurvte, sodass er nur noch einschieben musste (44.14). Und dann feuerte Hopponen einen Distanzschuss trauhaft unter die Latte (47.09). Damit war der Weg zum Sieg geebnet, auch wenn Sisak nie aufgab und die Rittner Buam weiter vor einige Probleme stellte. Im Powerplay gaben die Unparteiischen den Kroaten auch einen Treffer, nach Video-Ansicht war aber klar, dass der Schuss von Idzan nur an den Pfosten geprallt war und das Tor wurde aberkannt (50.). Ein weiterer Treffer fiel in der unterhaltsamen Partie aber nicht mehr und die Rittner Buam siegten mit 5:2.

Rittner Buam SkyAlps – KHL Sisak 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Tore: 1:0 Robert Öhler (5.22), 1:1 Bronte (8.01), 1:2 Briere (16.01/PP1), 2:2 Cuglietta (18.48/PP1), 3:2 Insam (34.37/PP1), 4:2 Spinell (44.14), 5:2 Hopponen (47.09)