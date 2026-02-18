Auch Frauen-Staffel bleibt hinter Erwartungen zurück

Von: luk

Antholz – Nach den enttäuschenden Abschließen der Männerstaffel hat auch Italiens Frauen-Quartett beim Olympia in Antholz nicht überzeugen können. Beim Staffelbewerb jubelte erneut Frankreich, während die Azzurre deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben.

Die Französinnen präsentierten sich auf der Loipe wie auch am Schießstand in bestechender Form und setzten ihre Dominanz der vergangenen Tage fort. Am Ende gewann das Team mit einem Vorsprung von fast einer Minute. Silber ging an Schweden, Bronze sicherte sich Norwegen.

Für Italien verlief das Rennen enttäuschend. Obwohl die Staffel im Weltcup auf Rang vier liegt, leistete sich das Team am Schießstand heute zu viele Fehler.

Dorothea Wierer und Michaela Carrara mussten jeweils in die Strafrunde. Hannah Auchentaller und Lisa Vittozzi zeigten sich zwar stabiler, konnten den Rückstand jedoch nicht mehr wettmachen. Am Ende belegte Italien nur Rang elf.

Zum Abschluss der Olympischen Biathlonbewerbe in Antholz stehen noch die Massenstarts der Frauen und Männer auf dem Programm.