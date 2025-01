Auch HC Bozen bei Top-sechs-Duell am Freitag

Von: mk

Bozen – Am Freitag steht in der win2day ICE Hockey League die letzte Finalneuauflage im Grunddurchgang zwischen Titelverteidiger EC Red Bull Salzburg und Vizemeister EC-KAC an. In dieser Saison konnte Klagenfurt alle drei bisherigen Saisonduelle für sich entscheiden, zwei davon erst nach Overtime bzw. Shootout. ORF Sport+ überträgt das Spitzenspiel ab 19.10 Uhr live. Im Rahmen der 44. Runde kommt es außerdem zu einem zweiten Top-sechs-Duell zwischen dem HCB Südtirol Alperia und den Moser Medical Graz99ers, während der EC iDM Wärmepumpen VSV die spusu Vienna Capitals empfängt. Nach einer vollen Runde am Freitag folgen bereits am Samstag die ersten beiden Spiele der 45. Runde.

EC Red Bull Salzburg – EC-KAC

Im Topspiel der 44. Runde der win2day ICE Hockey League empfängt am Freitag der Tabellenvierte EC Red Bull Salzburg den zweitplatzierten EC-KAC. Beide Teams waren in dieser Woche bereits erfolgreich im Einsatz: Salzburg feierte am Dienstag einen 4:1-Auswärtssieg in Graz, während Klagenfurt am Mittwoch einen 6:3-Erfolg in Ljubljana einfuhr. Die „Rotjacken“ befinden sich in beeindruckender Form und gewannen fünf ihrer letzten sechs Auswärtsspiele. Insgesamt mussten sich die Kärntner in den vergangenen 13 Partien nur zwei Mal geschlagen geben. Auch Salzburg zeigt sich stark, war in fünf der letzten sechs Spielen siegreich und liegt aktuell vier Punkte hinter dem KAC. Klagenfurt wiederum hat drei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Fehérvár. In der vergangenen Saison lieferten sich beide Teams eine packende Finalserie, die Salzburg im siebenten Spiel für sich entschied. In der laufenden Spielzeit behielt der KAC in allen drei bisherigen Begegnungen die Oberhand (5:2, 3:2/OT, 4:3/SO). Das Spitzenspiel wird ab 19:10 Uhr live auf ORF Sport+ übertragen und ist zusätzlich im kostenlosen Livestream auf www.on.orf.at verfügbar.

EC iDM Wärmepumpen VSV – spusu Vienna Capitals

Auch bei der Partie zwischen Villach und Wien steht einiges auf dem Spiel. Die Kärntner belegen derzeit den siebten Tabellenplatz und liegen damit knapp außerhalb der direkten Playoff-Ränge. Die Wiener halten als Tabellenzehnter aktuell den letzten Pre-Playoff-Platz, mit einem Vorsprung von sieben Punkten auf die elftplatzierten Pioneers Vorarlberg. Der VSV hat vier Punkte Rückstand auf das sechstplatzierte Linz, allerdings auch schon ein Spiel mehr als die Oberösterreicher absolviert. Die jüngste Form der „Adler“ ist durchwachsen: Sie konnten lediglich eines ihrer letzten sechs Spiele gewinnen. Auch die Capitals hatten zuletzt mit Problemen zu kämpfen und waren nur in zwei der vergangenen fünf Partien erfolgreich. Zuletzt unterlagen sie dem direkten Konkurrenten um Platz zehn, den Pioneers zu Hause mit 2:4. Gegen Villach konnten sie eine der bisherigen zwei Saisonbegegnungen für sich entscheiden.

HC TIWAG Innsbruck – HC Pustertal

Im Tirol-Derby empfängt Schlusslicht Innsbruck den Tabellenneunten Pustertal. Die Südtiroler haben aktuell einen komfortablen Vorsprung von zehn Punkten auf die elftplatzierten Pioneers. Zuletzt konnten die „Wölfe“ einen knappen 2:1-Heimsieg nach Overtime gegen Villach feiern, was ihren dritten Erfolg in den vergangenen fünf Partien markierte. Für die „Haie“ hingegen läuft es alles andere als rund: Sie konnten keine ihrer letzten drei Begegnungen gewinnen und haben aus den vergangenen elf Spielen lediglich einen einzigen Sieg geholt. Auch gegen Pustertal blieben die Tiroler in dieser Saison bisher chancenlos, wie die klaren Niederlagen in den ersten drei Saisonduellen (1:4, 1:5, 1:4) zeigen.

Pioneers Vorarlberg – Steinbach Black Wings Linz

Ähnlich wie bei der Partie Villach gegen Wien geht es auch im Duell der Pioneers Vorarlberg gegen Linz um äußerst wichtige Punkte im Kampf um die Playoff- und Pre-Playoff-Plätze. Die Vorarlberger liegen aktuell auf Rang elf und haben sieben Punkte Rückstand auf die zehntplatzierten Capitals. Die Black Wings stehen derzeit auf Platz sechs, mit einem Vorsprung von vier Punkten auf den siebtplatzierten VSV und gleich vielen Zählern wie die fünftplatzierten Graz99ers. Linz konnte zuletzt zwei knappe Siege in Folge einfahren: einen 2:1-Heimsieg gegen Bozen und einen 3:2-Erfolg nach Overtime bei Pustertal. Der Auswärtssieg in Bruneck war ihr erster seit dem 13. Dezember, nachdem sie zuvor fünf Auswärtsspiele in Serie verloren hatten. Die Pioneers mussten sich am vergangenen Wochenende zunächst knapp mit 2:3 bei Fehérvár geschlagen geben, holten aber weniger als 24 Stunden später einen wichtigen 4:2-Sieg in Wien. Gegen Linz hatten die Vorarlberger in dieser Saison allerdings große Schwierigkeiten und konnten in den bisherigen Begegnungen nicht einmal ein Tor erzielen – die Spiele endeten 0:6 und 0:2 aus Sicht der Pioneers.

Migross Supermercati Asiago Hockey – Hydro Fehérvár AV19

Spitzenreiter Fehérvár ist an diesem Wochenende doppelt in Italien gefordert. Sollten die Ungarn beide Spiele in der regulären Spielzeit gewinnen und Villach am Freitag gegen Wien punktelos bleiben, wäre der Finalist von 2022 als erstes Team vorzeitig für die Playoffs qualifiziert. Zunächst gastiert Fehérvár beim Tabellenzwölften Asiago. Gegen das Team aus Venetien waren die Ungarn in dieser Saison bislang souverän und entschieden alle drei Begegnungen für sich (4:3/OT, 5:3, 4:1). Insgesamt wartet Asiago bereits seit neun Spielen auf einen Erfolg gegen Fehérvár. Keine 24 Stunden später tritt der Tabellenführer zum Topspiel in Bozen an. Fehérvár geht mit Rückenwind in die Auswärtsreise, nachdem sie die letzten beiden Spiele gewinnen konnten. Der Tabellenführer hat aktuell drei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Klagenfurt. Asiago hingegen beendete am vergangenen Freitag mit einem klaren 5:1-Heimsieg gegen Pustertal eine 16 Spiele andauernde Niederlagenserie, musste sich jedoch zwei Tage später in Graz mit 3:8 geschlagen geben.

HCB Südtirol Alperia – Moser Medical Graz99ers

Im sechsten Spiel der 44. Runde kommt es zu einem weiteren Top-6-Duell, bei dem der Tabellendritte Bozen das fünftplatzierte Graz empfängt. Die beiden Teams sind aktuell durch sieben Punkte voneinander getrennt. Die 99ers waren in dieser Woche bereits im Einsatz und mussten sich am Dienstag Salzburg zu Hause mit 1:4 geschlagen geben. Es war ihre erste Niederlage nach zuvor zwei Siegen in Folge. Bozen hingegen unterlag in der letzten Begegnung in Linz mit 1:2. Zuvor feierten die Südtiroler jedoch zwei Shutout-Siege in Folge. Alle bisherigen Saisonduelle zwischen den beiden Teams waren hart umkämpft. Zwei Mal setzten sich die „Füchse“ durch (3:2, 3:2), während im letzten Aufeinandertreffen Graz mit 2:1 die Oberhand behielt.

HCB Südtirol Alperia – Hydro Fehérvár AV19

Nur 24 Stunden später eröffnet Bozen im Topspiel gegen Fehérvár die 45. Runde. Beide Teams standen sich in dieser Saison bislang zwei Mal gegenüber. Beide Male behielt die Auswärtsmannschaft die Oberhand, zuletzt Anfang November Fehérvár in Bozen mit 5:3. Es war der erste Sieg der Ungarn über die Südtiroler nach zuletzt vier Niederlagen am Stück.

HC Pustertal – Moser Medical Graz99ers

Außerdem stehen sich am Samstag Pustertal und Graz gegenüber. Die 99ers hatten in dieser Saison bislang keine Probleme mit den Südtirolern (4:1, 5:1).

win2day ICE Hockey League:

Freitag, 24.01.2025:

19.15 Uhr: EC Red Bull Salzburg – EC-KAC

Referees: HRONSKY, SMETANA, Moidl, Riecken. | >> ORF Sport+ <<

19.15 Uhr: EC iDM Wärmepumpen VSV – spusu Vienna Capitals

Referees: NIKOLIC M., SCHAUER, Bedynek, Puff. | >> live.ice.hockey <<

19.15 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – HC Pustertal

Referees: FICHTNER, SIEGEL, Martin, Pardatscher. | >> live.ice.hockey <<

19.30 Uhr: Pioneers Vorarlberg – Steinbach Black Wings Linz

Referees: HUBER A., NIKOLIC K., Jedlicka, Konc. | >> live.ice.hockey <<

19.45 Uhr: Migross Supermercati Asiago Hockey – Hydro Fehérvár AV19

Referees: OFNER, STERNAT, Jeram, Zgonc. | >> live.ice.hockey <<

19.45 Uhr: HCB Südtirol Alperia – Moser Medical Graz99ers

Referees: SEEWALD E., ZRNIC, Mantovani, Nothegger. | >> live.ice.hockey <<

Samstag, 25.01.2025:

19.45 Uhr: HCB Südtirol Alperia – Hydro Fehérvár AV19

Referees: FICHTNER, SIEGEL, Mantovani, Rigoni. | >> live.ice.hockey <<

19.45 Uhr: HC Pustertal – Moser Medical Graz99ers

Referees: OFNER, STERNAT, Jedlicka, Konc. | >> live.ice.hockey <<