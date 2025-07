Auch Schwärzler in Kitzbühel im Hauptfeld dabei

Von: apa

Mit Joel Schwärzler wird beim ATP-Turnier in Kitzbühel ein vierter Österreicher im Hauptfeld starten. Der 19-Jährige erhält eine Wildcard, wie der Veranstalter am Mittwoch bekannt gab. Diese wurde frei, da Sebastian Ofner nach Absagen in den Hauptbewerb vorgerückt ist. Neben Schwärzler und Ofner sind ab kommendem Montag auch Filip Misolic und Lukas Neumayer in der ersten Runde vertreten. Die Qualifikation für das ATP250-Sandplatzturnier startet am Samstag.