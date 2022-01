Handball: Auch Spiel gegen Triest abgesagt

Bozen – Der Rückrundenstart des SSV Loacker Bozen Volksbank verzögert sich weiter: Nach der Spielabsage des Regionalderbys gegen Pressano am 22. Jänner wurde nun auch die Partie des 14. Spieltags der Serie A Beretta gegen Triest abgesagt, die am 29. Jänner in der Hafenstadt hätte stattfinden sollen.

Aufgrund medizinischer Vorsichtsmaßnahmen wurde das Match im Einvernehmen der beiden Klubs auf einen noch nicht festgelegten, späteren Zeitpunkt verschoben. Auch ein Nachholtermin für die Partie gegen Pressano muss vom italienischen Handballverband FIGH noch ermittelt werden.

Damit geht die Saison 2021/22 für den SSV Loacker Bozen voraussichtlich erst am 3. Februar weiter, wenn in Salsomaggiore Terme das Final8 des Italienpokals ansteht. Die Weiß-Roten werden im Viertelfinale als Tabellensiebter auf den Tabellenzweiten, Raimond Sassari, treffen. In der Meisterschaft mussten sich Dean Turkovic & Co. dem sardischen Klub Anfang Dezember knapp mit 26:27 geschlagen geben.