Auch Straubing kommt zum Vinschgau-Cup nach Latsch

Von: Ivd

Latsch – Das Teilnehmerfeld des Eishockey-Vinschgau-Cups wird immer hochkarätiger. Nach dem amtierenden Champions-Hockey-League-Sieger und frisch gebackenem Schweizer Meister ZSC Lions und dem ERC Ingolstadt haben auch die Straubing Tigers ihre Teilnahme zugesagt.

Vom 22. bis zum 24. August steigt das prestigeträchtige Turnier um den Vinschgau Cup. Bereits zum neunten Mal wird dieses im IceForum von Latsch ausgetragen. Dabei erwartet die Eishockey-Fans diesmal ein besonders hochkarätiges Teilnehmerfeld.

Neben dem gastgebenden Verein ERC Ingolstadt, der traditionell sein Trainingslager in Latsch absolviert, sind auch die ZSC Lions aus Zürich mit dabei. Der Schweizer Traditionsklub verteidigte unlängst den Meistertitel erfolgreich. Gegen Lausanne setzte sich der Titelverteidiger in der Best-of-Seven-Serie souverän mit 4:1 durch. Im Februar hatten die Lions den Champions-Hockey-League-Titel geholt.

Erstmals in Latsch

Die Straubing Tigers kommen genauso wie Zürich erstmals nach Latsch. Der bayrische Klub schaffte es in der unlängst zu Ende gegangenen DEL-Saison als Siebter in die Play-off-Qualifikation und setzte sich dort gegen die Löwen Frankfurt durch. Im Viertelfinale kam jedoch gegen den späteren Meister, die Eisbären Berlin, das Aus. Die größten Erfolge des Klubs sind nach dem Zweitliga-Titel 2006 und dem damit verbundenen Aufstieg das Erreichen des Play-off-Halbfinals in den Saisons 2011/12 und 2023/24. Die Tigers tragen ihre Heimspiele im 5.635 Zuschauer fassenden Eisstadion am Pulverturm aus, in dieser Saison kamen im Schnitt über 5.000 Fans.

Der ERC Ingolstadt ist derweil „altbekannt“ in Latsch. Seit 2015 kommt der bayrische Traditionsverein ERC Ingolstadt ins Latscher IceForum, um sich hier in der heißen und entscheidenden Phase der Saisonvorbereitung den Feinschliff zu holen. In der abgelaufenen Saison landeten die „Schanzer“ im Grunddurchgang nach 52 Spielen vor den Eisbären Berlin auf dem ersten Platz. Im Play-off-Viertelfinale setzte sich der ERC gegen die Nürnberg Ice Tigers durch, die Halbfinalserie (Best-of-Seven) gegen die Kölner Haie ging jedoch mit 2:4 verloren.

Top-Duell zwischen ERC und ZSC zum Auftakt

Ingolstadt ist beim Vinschgau Cup Titelverteidiger. Bereits im Auftaktmatch am Freitag, 22. August, kommt es zum Duell zwischen dem ERC und den ZSC Lions (Spielbeginn 20.00 Uhr). Die Straubing Tigers steigen am Samstag ins Turnier ein. Der vierte Teilnehmer wird dieser Tage bekannt gegeben. Der Kartenvorverkauf startet bereits Ende Mai. Alle Infos hier.