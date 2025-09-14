Auer holt sich DTM-Führung mit Spielberg-Podium zurück

Von: apa

Lucas Auer hat sich mit einer starken Fahrt aufs Podium beim Heimspiel in Spielberg die DTM-Gesamtführung vor dem Saisonfinale zurückgeholt. Der Mercedes-Pilot fuhr am Sonntag beim Sieg des Schweizers Ricardo Feller (Audi) auf den dritten Platz und rehabilitierte sich für den zwölften Rang im ersten Rennen am Vortag. Damit führt der Tiroler vor dem Finale in Hockenheim die Meisterschaft wieder an, der Südafrikaner Jordan Pepper liegt als erster Verfolger sieben Punkte zurück.

“Es war ein großartiges Heimrennen, darauf habe ich lange gewartet”, sagte der von Platz vier gestartete Auer, der seinen ersten DTM-Gesamtsieg vor Augen hat, zufrieden. Der 31-Jährige zeigte sich zuversichtlich mit Blick auf das Ranking. “Wir werden hart dafür kämpfen. Ich habe das beste Team an meiner Seite und wir werden bereit sein.” Der Deutsche Rene Rast (BMW) hatte die Führung nach seinem Sieg am Samstag in der Steiermark kurzfristig inne, verlor diese aber am Sonntag mit einem 13. Platz. Der BMW-Fahrer hat als Dritter einen Rückstand von elf Punkten auf Auer.

Porsche-Pilot Thomas Preining musste sich mit Rang 21 begnügen, nachdem er vom fünften Startplatz aus in der ersten Runde mit Auer kollidierte und sich dabei einen Reifenschaden zufügte. Der DTM-Champion von 2023 erlebte damit einen wohl entscheidenden Rückschlag im Meisterschaftsrennen, der Oberösterreicher liegt als Achter nun 25 Punkte hinter Auer. In Hockenheim werden in vier Wochen noch zwei Rennen gefahren, rechnerisch könnten sich noch neun Fahrer den Titel holen.