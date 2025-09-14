Aktuelle Seite: Home > Sport > Auer holt sich DTM-Führung mit Spielberg-Podium zurück
Auer hat den DTM-Gesamtsieg vor Augen

Auer holt sich DTM-Führung mit Spielberg-Podium zurück

Sonntag, 14. September 2025 | 14:54 Uhr
Auer hat den DTM-Gesamtsieg vor Augen
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Lucas Auer hat sich mit einer starken Fahrt aufs Podium beim Heimspiel in Spielberg die DTM-Gesamtführung vor dem Saisonfinale zurückgeholt. Der Mercedes-Pilot fuhr am Sonntag beim Sieg des Schweizers Ricardo Feller (Audi) auf den dritten Platz und rehabilitierte sich für den zwölften Rang im ersten Rennen am Vortag. Damit führt der Tiroler vor dem Finale in Hockenheim die Meisterschaft wieder an, der Südafrikaner Jordan Pepper liegt als erster Verfolger sieben Punkte zurück.

“Es war ein großartiges Heimrennen, darauf habe ich lange gewartet”, sagte der von Platz vier gestartete Auer, der seinen ersten DTM-Gesamtsieg vor Augen hat, zufrieden. Der 31-Jährige zeigte sich zuversichtlich mit Blick auf das Ranking. “Wir werden hart dafür kämpfen. Ich habe das beste Team an meiner Seite und wir werden bereit sein.” Der Deutsche Rene Rast (BMW) hatte die Führung nach seinem Sieg am Samstag in der Steiermark kurzfristig inne, verlor diese aber am Sonntag mit einem 13. Platz. Der BMW-Fahrer hat als Dritter einen Rückstand von elf Punkten auf Auer.

Porsche-Pilot Thomas Preining musste sich mit Rang 21 begnügen, nachdem er vom fünften Startplatz aus in der ersten Runde mit Auer kollidierte und sich dabei einen Reifenschaden zufügte. Der DTM-Champion von 2023 erlebte damit einen wohl entscheidenden Rückschlag im Meisterschaftsrennen, der Oberösterreicher liegt als Achter nun 25 Punkte hinter Auer. In Hockenheim werden in vier Wochen noch zwei Rennen gefahren, rechnerisch könnten sich noch neun Fahrer den Titel holen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Kommentare
80
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Tödliche Arbeitsunfälle: Unsere Region bleibt trauriger Spitzenreiter
Kommentare
37
Tödliche Arbeitsunfälle: Unsere Region bleibt trauriger Spitzenreiter
Warum Jugendliche mit dem Sport aufhören
Kommentare
24
Warum Jugendliche mit dem Sport aufhören
Schwazer: “Ich bin immer gelassen”
Kommentare
24
Schwazer: “Ich bin immer gelassen”
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
16
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 