Auf Abfahrtsgold folgt ein Heiratsantrag für Johnson

Von: APA/dpa

In guten und in schlechten Zeiten: Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson kam am Donnerstag im Super-G in Cortina zu Sturz, durfte aber kurze Zeit später trotzdem einen Titel davontragen. Den Heiratsantrag ihres Freundes Connor Watkins im Zielbereich nahm sie an und ist nun eine Verlobte. “Seine Worte waren so schön. Ich habe einfach nur gedacht, wie sehr ich ihn liebe”, sagte die US-Amerikanerin. Es sei ihr Traum gewesen, bei Olympischen Spielen einen Antrag zu bekommen.

Eine besonders prominente Gratulantin war Popstar Taylor Swift. “Herzlichen Glückwunsch”, kommentierte die Sängerin unter einem Instagram-Foto, das Johnson mit ihrem zukünftigen Ehemann zeigt. Sie zitierte eine Zeile aus ihrem Song “The Alchemy” – eigentlich geschrieben mit Blick auf ihren Verlobten Travis Kelce und dessen letzten Super-Bowl-Triumph: “Wo ist die Trophäe? Er kommt einfach auf mich zugerannt.”

Auch die nach dem Sturz in der Abfahrt schwer verletzte Lindsey Vonn meldete sich. Sie sei sehr glücklich für ihre Teamkollegin – “was für eine Woche”.