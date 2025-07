Auf dem Mendelpass regieren Widmann und Meyer

Von: mk

Bozen – Tag drei des 48. Giro delle Dolomiti ist Geschichte. Und die Gesamtführenden haben ihren Vorsprung am Mittwoch ausgebaut: Auf der Etappe von Bozen über den Mendel- und Gampenpass und über das Etschtal zurück nach Bozen setzten sich der Traminer Georg Widmann und die Kölnerin Janine Meyer durch. Die Chrono führte dabei von der Kalterer Höhe auf den Mendelpass (zehn Kilometer / 662 Höhenmeter).

Wieder lachte den rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 48. Giro delle Dolomiti am Morgen die Sonne entgegen. Bei sehr angenehmen Temperaturen stand kurz nach dem Start in Bozen um 8.30 Uhr auch schon der zeitgestoppte Abschnitt von der Kalterer Höhe auf den Mendelpass auf dem Programm. Der knackige Anstieg auf den Übergang zwischen dem Überetsch und dem Nonsberg im Trentino gehört zu den beliebtesten Pässen der Region für Radsportlerinnen und Radsportler.

Einer, der ihn bestens kennt, ist der Traminer Georg Widmann, schließlich wohnt er direkt in der Umgebung – Tramin liegt nur knappe zehn Kilometer südlich von Kaltern. Und er zeigte auch, dass er diesen Pass schon das ein oder andere Mal mit dem Rad in Angriff genommen hat. Für die Chrono benötigte er 27.56 Minuten und lag damit 15 Sekunden vor seinem bis dato ärgsten Widersacher im Rennen um den Gesamtsieg, dem Kölner Michael Meyer (28.11 Minuten). Als Dritter, nur Hundertstelsekunden nach Meyer, überquerte der Österreicher Gregor Capellari die Ziellinie auf dem auf 1363 Metern über dem Meeresspiegel gelegenen Mendelpass (28.11 Minuten). Widmann führt in der Gesamtwertung nun mit 1.02 Minuten vor Meyer. Der Gesamtsieg ist ihm aber noch nicht gewiss, schließlich steht hinter seinem Start am Donnerstag und Freitag bei den Etappen vier und fünf aus Arbeitsgründen ein Fragezeichen.

Die Damen-Gesamtsiegerin steht so gut wie fest

Weniger spannend ist das Rennen um den Damen-Gesamtsieg. Dort zeigt Janine Meyer, die Ehefrau des bei den Herren an zweiter Stelle liegenden Michael Meyer, nach wie vor eine überlegene Leistung. 28.18 Minuten nach dem Start auf der Kalterer Höhe überquerte sie das Ziel auf dem Mendelpass, als insgesamt Sechste wohlgemerkt. Am Ende hatte sie etwas mehr als drei Minuten Vorsprung auf die Tageszweite Julia Jedelhauser (31.21 Minuten) aus Marktoberdorf (Deutschland), die nach zwei dritten Plätzen dieses Mal die Nase vor der Sarnerin Carmen Moser hatte. Die Südtirolerin wurde mit einem Rückstand von zwölf Sekunden auf Jedelhauser Tagesdritte (31.33). In der Gesamtwertung liegt Meyer mit einem Vorsprung von 6.43 Minuten an erster Stelle. Das Rennen um die Plätze zwei und drei zwischen Moser (1:21.38 Stunden) und Jedelhauser (1:22.39 Stunden) ist aber nach wie vor offen.

Der 48. Giro delle Dolomiti geht am Donnerstag in Runde vier. Dann steht die Etappe auf das Stilfser Joch auf dem Programm. Die Straße auf die „Königin der Pässe“ feiert heuer ihr 200-jähriges Jubiläum. Gestartet wird dabei in Prad am Stilfser Joch und nach der Passüberquerung – das 13,7 Kilometer lange und mit 1183 Höhenmetern bestückte Teilstück auf das Stilfser Joch ist auch die Chrono des Tages – geht es in Richtung Umbrail Pass. Damit wird auch kurz auf Schweizer Boden gefahren, ehe die Etappe in Glurns endet.

48. Giro delle Dolomiti – Ergebnisse Etappe 3:

Top-5 Herren

1. Georg Widmann ITA 27.56 Minuten

2. Michael Meyer GER 28.11

3. Gregor Capellari AUT 28.11

4. Philipp Sprüssel GER 28.11

5. Matthias Schilling GER 28.16

Top-5 Damen

1. Janine Meyer GER 28.18 Minuten

2. Julia Jedelhauser GER 31.21

3. Carmen Moser ITA 31.33

4. Manuela Beer GER 35.43

5. Carola Skarabela GER 38.38