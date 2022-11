Auftakt der Eisi-Tour

Bozen – Das Erfolgsprojekt „Eisi-Tour – Abenteuer auf dem Eis“ geht in die nächste Runde. Die Zusammenarbeit zwischen dem Verband der Sportvereine Südtirols (VSS), dem Landeskomitee der FISG, der Unione Società Sportive Alto Adige (USSA) sowie der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion wird auch in diesem Jahr fortgesetzt und gibt zahlreichen Kindern die Möglichkeit das Eislaufen spielerisch zu erlernen.

An der Erstausgabe des Projektes „Eisi-Tour – Abenteuer auf dem Eis“ haben im Vorjahr 74 Schulklassen teilgenommen. Dank der hohen Teilnehmerzahlen und der positiven Rückmeldung der Kinder und Lehrer, wird die Zusammenarbeit zwischen dem VSS, dem Landeskomitee der FISG, der USSA und der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion auch im heurigen Jahr fortgesetzt. Das gemeinsame Ziel der „Eisi-Tour“ ist es, den Kindern der Grundschulen die Materie Eis auf spielerische Art und Weise zu vermitteln.

„In diesem Jahr haben sich bereits fast doppelt so viele Klassen angemeldet. Insgesamt werden 165 Schulklassen an der Eisi-Tour 2022/2023 teilnehmen“, freut sich Projektleiter Michael Mair. Das Projektteam wird mit Ausnahme der schulfreien Zeit von Ende November bis Anfang März in ganz Südtirol unterwegs sein und den Kindern das Erleben und Erlernen von verschiedenen Sportarten auf dem Eis ermöglichen. Die Einheiten werden vom Vinschgau bis in das Gadertal nicht nur auf Kunsteisflächen, sondern auch auf Natureisflächen durchgeführt.

„Das Projekt versteht sich als Türöffner für die Vereine zu den Grundschulen unseres Landes. Der VSS wünscht sich, dass die Vereine direkt mit den Schulen vor Ort die Einheiten fortsetzten“, so VSS-Vorstandsmitglied Thomas Tiefenbrunner. Die „Eisi-Tour“ startet am 29. November in Toblach und geht bis Anfang März durch ganz Südtirol. Weitere Termine im heurigen Jahr finden unter anderem im Neumarkt, Sarnthein, Leifers, Corvara und in Schnals statt.