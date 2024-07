Auftaktsiege für Piovesana und Borchashvili im Judo

Von: apa

Lubjana Piovesana und Wachid Borchashvili haben am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Paris jeweils ihren Auftaktkampf gewonnen. Die zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärterinnen zählenden Piovesana setzte sich in der Kategorie bis 63 kg mit Waza-ari gegen Esmigul Kujulowa aus Kasachstan durch. Borchashvili, Bruder von Tokio-Bronzemedaillengewinner Shamil, besiegte in der Arena vor dem Eiffelturm Mohammad Samim Faizada aus Afghanistan mit Ippon.

Im nächsten Kampf wartet auf die eingebürgerte Piovesana ihre ehemaligen Teamkollegin Lucy Renshall aus Großbritannien, die sich im Golden Score gegen die Australierin Katharina Haecker durchsetzte. Borchashvili bekommt es mit dem dreifachen Weltmeister Tato Grigalaschwili aus Georgien zu tun.