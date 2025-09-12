Aktuelle Seite: Home > Sport > Auftaktsiege in ICE für Salzburg, KAC, Linz und VSV
Erfolgreicher Einstand für Michael Raffl

Auftaktsiege in ICE für Salzburg, KAC, Linz und VSV

Freitag, 12. September 2025 | 22:18 Uhr
Erfolgreicher Einstand für Michael Raffl
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Titelverteidiger Salzburg hat Bozen im Spitzenspiel der ICE-Auftaktrunde am Freitag mit 4:3 bezwungen. Auch Vizemeister KAC, Linz und der VSV starteten erfolgreich in die Eishockey-Saison. Die Klagenfurter fertigten Fehervar zu Hause 4:0 ab. Die Black Wings feierten einen 5:2-Heimsieg gegen die Pioneers Vorarlberg. Der VSV siegte bei Liganeuling Ferencvaros Budapest 4:2. Herbe 1:8-Pleiten kassierten Innsbruck daheim gegen Pustertal und die Vienna Capitals in Ljubljana.

Meister Salzburg geriet in Südtirol beim Trainer-Ligadebüt von Manny Viveiros in Rückstand. Drei Tore im Mitteldrittel durch Neostürmer Travis St. Denis, Lucas Thaler und Adrian Gesson sorgten aber für die Wende. Die Vorentscheidung gelang St. Denis mit seinem zweiten Tor in der 49. Minute in Überzahl zum 4:2. In der Schlussphase wurde es nach dem neuerlichen Anschluss der Bozener noch einmal eng, der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Ex-NHL-Profi Michael Raffl stellte sich bei den Bullen mit drei Assistpunkten ein.

Beim glatten KAC-Erfolg gegen Fehervar war auch der zuletzt verletzte Matt Fraser mit dabei und traf zum 4:0-Endstand (55.) im Powerplay. Für Linz scorte Torjäger Brian Lebler gegen die Pioneers doppelt und legte auch noch ein Tor auf.

