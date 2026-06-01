Auger-Aliassime im French-Open-Viertelfinale

Von: APA/Reuters/dpa

Felix Auger-Aliassime hat erstmals den Sprung ins Viertelfinale der Tennis-French-Open geschafft. Nach Achtelfinal-Niederlagen gegen Rafael Nadal 2022 und Carlos Alcaraz 2024 besiegte der Weltranglistensechste am Montag in der Runde der letzten 16 Alejandro Tabilo aus Chile mit 6:3,7:5,6:1. Auf die Nummer vier des Turniers wartet nun der Italiener Flavio Cobolli, der Zachary Svajda (USA) 6:2,6:3,6:7(3),7:6(5) bezwang. Bei den Frauen ist die topgesetzte Aryna Sabalenka weiter.

Auger-Aliassime blieb im vierten Match erstmals ohne Satzverlust. “Ich habe sehr gut gespielt und bin sehr zufrieden, es war so etwas wie das perfekte Achtelfinal-Match. Ich hoffe, dass ich dieses Niveau halten kann”, sagte der neunfache ATP-Turniersieger. Er ist jetzt der erste Kanadier, der bei allen vier Major-Turnieren ins Viertelfinale vorstoßen konnte. Sein dortiger Gegner Cobolli hätte im vierten Satz beinahe eine 5:1-Führung noch aus der Hand gegeben. “Ich habe mir fast in die Hosen gemacht”, sagte der Italiener bezüglich seiner Nervosität.

Sinner-Bezwinger ausgeschieden

Zu Ende ging der Erfolgslauf des Argentiniers Juan Manuel Cerundolo. Der 24-jährige Ranglisten-56., der in der 2. Runde mit Jannik Sinner den besten Spieler der Welt aus dem Bewerb geworfen hatte, unterlag dem Italiener Matteo Berrettini 3:6,6:7(2),6:7(6).

Weiter im Bewerb vertreten ist hingegen Sabalenka. Beim ersten Frauen-Match zur Primetime in Roland Garros seit drei Jahren feierte die Weltranglistenerste aus Belarus einen 7:5,6:3-Sieg gegen die Japanerin Naomi Osaka. Den Zuschauern wurde ein teils hochklassiges Duell geboten, das nach eineinhalb Stunden beendet war. Als nächste Hürde wartet die auf Position 25 eingestufte Russin Diana Schnaider, die die US-Amerikanerin Madison Keys mit 6:3,3:6,6:0 besiegte.

Die 24-jährige Polin Maja Chwalinska darf sich nach einem mühelosen 6:3,6:2-Erfolg über die Französin Diane Parry als erste Qualifikantin seit sechs Jahren im Kampf um den Semifinaleinzug versuchen. “Ich habe das alles natürlich nicht erwartet und bin einfach nur dankbar”, sagte Chwalinska, die vor Roland Garros auf der WTA-Tour nur zwei Matches auf Sand gewonnen hatte. Ihre nächste Gegnerin ist die Russin Anna Kalinskaja, die Österreichs letzte Hoffnung Anastasia Potapova in drei Sätzen ausschaltete.

PSG-Stars präsentierten CL-Trophäen

Am Montag standen aber nicht nur die Tennisspieler bei dem Grand-Slam-Event im Mittelpunkt. Die Stars von Fußball-Champions-League-Sieger Paris St. Germain präsentierten am Court Philippe Chatrier die Trophäen, die sie für den Gewinn der jüngsten beiden Auflagen der “Königsklasse” erhalten hatten. PSG hatte sich am Samstag im Endspiel in Budapest im Elfmeterschießen gegen Arsenal durchgesetzt. “Wir bringen euch den zweiten Stern, wir sind stolz und glücklich. Der Dank gilt allen im Club, es ist ein Erfolg von allen”, sagte Jungstar Desire Doue.

Ousmane Dembele und Bradley Barcola brachten dann die zweite Trophäe. “Wir haben mit dieser Mannschaft großartige Momente erlebt und wollen einen dritten Titel holen, aber zuerst steht die Weltmeisterschaft mit Frankreich an”, erläuterte Weltfußballer Dembele.