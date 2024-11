Australien nach Sieg über USA im Davis-Cup-Halbfinale

Erleichterung bei Team aus Down Under

Von: APA/Reuters

Australien steht bei den Davis-Cup-Finals in Malaga im Halbfinale. Das Team aus Down Under besiegte am Donnerstag die USA mit 2:1. Die australischen Doppel-Olympiasieger Matthew Ebden/Jordan Thompson sicherten den entscheidenden Punkt mit einem 6:4,6:4-Erfolg gegen Tommy Paul/Ben Shelton. Damit zog die Truppe von Kapitän Lleyton Hewitt zum dritten Mal in Folge ins Halbfinale des Männer-Traditionsbewerbs ein.

Die USA waren als leichter Favorit in das Duell der beiden erfolgreichsten Nationen in der Davis-Cup-Geschichte gegangen. Doch der Australier Thanasi Kokkinakis schlug im ersten Einzel Shelton mit 6:1,4:6,7:6(14), dabei wehrte er vier Matchbälle ab. Die Nummer vier der Welt, Taylor Fritz, sorgte mit einem 6:3,6:4-Sieg über Alex de Minaur für den Ausgleich. Im Doppel behielt schließlich Australien die Oberhand. Gegner im Halbfinale wird am Samstag der Sieger des Duells von Titelverteidiger Italien mit Argentinien.