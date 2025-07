Austria Wien nach 5:0 bei Spaeri in dritter CoL-Quali-Runde

Von: apa

Die Wiener Austria hat den Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde zur Fußball-Conference-League problemlos geschafft. Das Team von Trainer Stephan Helm gewann Donnerstagabend das Rückspiel in Tiflis bei Spaeri 5:0 (3:0) und stieg mit einem Gesamtergebnis von 7:0 auf. Die Treffer erzielten Tin Plavotic, Dominik Fitz, Doppelpacker Maurice Malone und Johannes Eggestein. Nächster Gegner auf dem Weg in die Gruppenphase ist nun Legia Warschau oder Banik Ostrava.

Helm veränderte in Georgien seine Startelf im Vergleich zum Hinspiel nur an einer Position: Noah Botic stürmte statt Manprit Sarkaria. Bei drückender Hitze in Tiflis, wo sich auch einige Hundert sangesfreudige Austria-Fans einfanden, übernahmen die Gäste gegen den Zweitligisten das Kommando. Abubakr Barry hatte die erste Einschussmöglichkeit, scheiterte aber an Bukhuti Putkaradze (2.). Der Spaeri-Keeper war auch bei einem Dragovic-Freistoß von der Strafraumgrenze (10.) sowie bei Schüssen von Fitz (21.) und Hakim Guenouche (24.) auf dem Posten.

Entscheidung kurz vor der Pause

Kurz vor der Pause schlugen die Wiener dann gleich dreimal zu. Nach einem Fitz-Freistoß köpfelte Plavotic aufs Spaeri-Tor, wo Giorgi Bunturi vergeblich versuchte, auf der Linie per Kopf zu klären (40.). Zwei Minuten später veredelte Fitz eine Direktabnahme sehenswert per rechtem Vollspann. Und in der Nachspielzeit verwandelte Malone einen von Bunturi verursachten Handelfmeter (45.+1).

Der 24-jährige Stürmer legte nach dem Seitenwechsel nach und erhöhte im Konter auf 4:0 (55.). Im Anschluss wechselte Helm durch, um Kräfte zu sparen. Einer der Neuen, Sanel Saljic, vergab sogleich eine Topchance auf den fünften Treffer (57.). Diesen ließ auch Botic per Kopf im Duell mit Putkaradze liegen (64.). Der ebenfalls eingewechselte Eggestein machte es schließlich besser: Sein Premierentor für die Austria erzielte der Deutsche nach einem tollen Solo, bei dem er vier Spieler des georgischen Cupsiegers stehen ließ und überlegt einschob (72.). Eggestein traf zehn Minuten später noch die Stange, der Sieg war aber längst in trockenen Tüchern.

Die Austria hat nun nach der strapaziösen Europacup-Reise als nächstes erneut ein Auswärtsspiel vor der Brust. Die Helm-Elf tritt in der ersten Bundesliga-Runde am Sonntag (17.00) in Graz beim GAK an. Auch das Drittrunden-Hinspiel im Europacup kommende Woche (7. August) findet in der Fremde statt.