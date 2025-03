Auswärtsmission in Venetien: Der FCS trifft auf Cittadella

Von: mk

Bozen – Der FC Südtirol steht an diesem Wochenende vor einem bedeutenden direkten Duell. Im Rahmen des 29. Spieltags der Serie B treffen die Weißroten am Sonntag, den 9. März auswärts auf Cittadella. Die Partie im Piercesare-Tombolato-Stadion beginnt um 17.15 Uhr.

Dank des starken Unentschiedens gegen Spezia sind die Weißroten nun seit drei Partien ungeschlagen. Vor dem Remis gegen den Tabellendritten sicherte sich der FCS ein wertvolles Unentschieden in Brescia und feierte einen Heimsieg gegen Sampdoria. In der Tabelle rangieren die Südtiroler derzeit mit 30 Punkten auf dem 16. Platz. Zwar befinden sie sich damit auf einem Playout-Rang, weisen jedoch die gleiche Punktzahl wie Brescia (14.) und Sampdoria (15.) auf.

Für das Duell mit Cittadella hofft Trainer Castori auf die Rückkehr von Simone Davi, der das Heimspiel gegen Spezia aufgrund einer leichtgradigen Muskelverletzung verpasst hatte. Verzichten muss der Coach hingegen auf Alessandro Vimercati, Tommaso Arrigoni und Karim Zedadka, die weiterhin verletzungsbedingt ausfallen.

Der Gegner

Mit 33 Punkten – und damit drei Zählern Vorsprung auf den FC Südtirol – rangieren die „Granata“ derzeit auf dem 11. Tabellenplatz. Cittadella konnte zwei der letzten vier Meisterschaftsspiele für sich entscheiden – auswärts gegen Pisa und Juve Stabia. Dies unterstreicht die Tatsache, dass sich die Mannschaft in dieser Saison in der Fremde stärker präsentiert als vor heimischer Kulisse, wo sie mit elf Punkten das Schlusslicht der aktuellen Heimtabelle bildet.

Trainer Alessandro Dal Canto, der am 14. Oktober das Amt des entlassenen Edoardo Gorini übernahm, setzt bevorzugt auf ein 3-5-2-System. Erfolgreichster Torschütze von Cittadella ist Angreifer Luca Pandolfi mit sechs Treffern. Dieser erhielt jedoch am vergangenen Spieltag – ebenso wie sein Teamkollege Alessandro Salvi – seine fünfte Gelbe Karte der Saison und steht somit am Sonntag nicht zur Verfügung.

„Wir haben unser gewohntes Trainingsprogramm absolviert und uns bestmöglich auf die bevorstehende Partie vorbereitet. Am Sonntag erwartet uns ein hart umkämpftes Duell gegen eine schwer zu bespielende Mannschaft – typisch für die Serie B. Es wird eine äußerst anspruchsvolle Begegnung, in der wir alles abrufen müssen, um ein positives Ergebnis einzufahren“, sagt Trainer Fabrizio Castori.

Der Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen Cittadella und dem FC Südtirol wird von Herrn Mario Perri aus der Sektion Rom-1 geleitet. Zur Seite stehen ihm die Assistenten Marco D’Ascanio (Ancona) und Lorenzo Giuggioli (Grosseto) sowie der vierte Offizielle Jules Roland Andeng Tona Mbei (Cuneo). Die Videoschiedsrichter der Partie sind die Herren Davide Ghersini (VAR; Genua) und Giacomo Paganessi (AVAR; Bergamo).