Auswärtssieg für HC Pustertal nach starker Teamleistung

Von: fra

Feldkirch/Bruneck – Der HC Pustertal hat am Freitagabend sein Auswärtsspiel bei den BEMER Pioneers Vorarlberg mit 4:2 gewonnen. Die Wölfe starteten stark in die Partie und gingen in der 7. Minute durch Purdeller auf Zuspiel von Rueschhoff in Führung. Nach einem Abstimmungsfehler in Überzahl gelang Macierzynski der Ausgleich für die Gastgeber.

Im zweiten Drittel dominierte der HCP klar. Saracino traf nach Vorarbeit von Bardreau zum 2:1, ehe Bardreau selbst nach einem weiteren Assist von Rueschhoff auf 3:1 erhöhte. Goalie Pasquale hielt in dieser Phase mit mehreren Paraden die Führung fest.

Vorarlberg kam im Schlussdrittel durch einen sehenswerten Alleingang von Adams auf 2:3 heran, doch Bardreau sorgte kurz vor Schluss mit einem Treffer ins leere Tor für die Entscheidung.

Mit dem Auswärtssieg rückte der HC Pustertal bis auf einen Punkt an Tabellenführer Laibach heran. Am Sonntag empfangen die Wölfe die Black Wings Linz in der Intercable Arena.