AWP Extreme Kayak European Championships im Passeiertal

Moos – Jedes Jahr, wenn die Schneeschmelze beginnt, strömen Kayaker aus der ganzen Welt ins hintere Passeiertal und ringen um den Titel King and Queen of the Alps. Heuer auch um die Titel der Europameister im Extrem Kayak. Für alle Wildwasser Paddler ist dieses Event in Südtirol ein Pflicht Termin und zum neunten Mal in Folge werden über 150 Paddler aus 16 Nationen mit am Start sein.

Trots der Zur zeit herrschenden Coron Problematik ist es dem DRD4 Verein und Insbesondere dem OK Team Thomas Waldner, Caroline Goodall, Klotzner Daniel und Pia Haberer gelungen diese Veranstaltung zu organisieren. Die Organisation eines Corona Testcenters vor Ort und das Einhalten der Vorgeschriebenen Corona Regeln bei Veranstaltungen, werden jedoch dem Geist dieser Veranstaltung keinen Abbruch tun. Das betreten des Veranstaltungsgeländes ist nur mit gültigem Corona Test oder Impfung erlaubt (Corona Pass).

Der spektakuläre Massenstart-Marathon beginnt am Samstag, den 5. Juni um 10.00 Uhr rund einen Kilometer oberhalb vom Quellenhof und führt nach 6,5 Kilometer auf schönstem Wildwasser bis zum Riffianer Sportplatz. Auf dieser Strecke zeigt sich, wer sich durch hartes Kämpfen und Durchhaltevermögen einen Platz im Finale sichern kann.

In der Kategorie Senior open Männer kommen die Besten 32 aus dem Marathon ins Finale und ringen auf der legendären Strecke in Moos in Passeier, einer der schönsten und härtesten Wildwasserstrecken im gesamten Alpenraum, direkt oberhalb dem Enerpass Kraftwerk, um den Titel des King of the Alps. Zudem werden auf dieser Strecke Nationen Teams um den Titel Knight of the Alps gegeneinander antreten. In der Damen Kategorie werden die Besten 5 Athletinnen aus dem Marathon im Finale antreten.

Die Finalläufe werden auch Live im Internet übertragen: www.king-alps.com

Programm:

Freitag 07. Juni

20.00 – 22.00 Uhr Paddle Expo Roll-Wettbewerb

21.30 – 22.00 Uhr Film Abend und Grillparty für die Athleten

Samstag 08. Juni

10.00 Uhr: Start Marathon – Quellenhof

14.30 Uhr: Start Team Race – Moos

15.30 Uhr: Start Finale – Moos

19.00 – 21.00 Uhr: Abendessen – Moos Festplatz

20.00 Uhr: Kober Paddel Skateyak – Moos Festplatz

21.00 Uhr: Preisverteilung – Moos Festplatz