Bachler und Kofler Motorsportler des Jahres

Bachler gewann in seinem ersten Jahr in der WEC den Titel

Von: apa

WEC-Champion Klaus Bachler und Motorrad-Pilot Andreas Kofler sind von den Gremien der Austrian Motorsport Federation (AMF) zu Österreichs Motorsportlern des Jahres 2024 gekürt worden. “Mit Klaus Bachler haben wir einen herausragenden Piloten gewählt, der seine schon bisher erfolgreiche Karriere heuer mit dem WM-Titel veredelte. Andreas Kofler krönte sich zum Supersport-Champion in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft”, sagte AMF-Präsident Harald Hertz.

Für Porsche-Pilot Bachler geht seine bisher erfolgreichste Saison mit einer großen Auszeichnung und einem Top-Engagement zu Ende. “Für mich eine Riesen-Ehre, und macht mich sehr stolz und glücklich”, sagte der Steirer. “2024 war mit Sicherheit das bisher beste Jahr meines Motorsport-Lebens.” Bachler fixierte im September den WM-Titel in der LMGT3-Klasse der WEC, dazu holte er den Gesamtsieg in der Asian Le Mans Series.

Rückkehr nach Nordamerika

2025 wird er seinen WEC-Titel allerdings nicht verteidigen, sondern die nordamerikanische Serie IMSA bestreiten – und zwar im Meisterteam AO Racing, gemeinsam mit dem amtierenden Champion Laurin Heinrich aus Deutschland. “Nach einem Jahr in der WEC habe ich mit der IMSA, wo ich schon 2023 gefahren bin, noch eine Rechnung offen. Ich freue mich extrem, dass ich wieder full-time in Amerika am Start stehe”, meinte der 33-Jährige. Los geht es bereits im Jänner mit den traditionellen 24 Stunden von Daytona.