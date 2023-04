Badminton: Italienmeisterschaften Master 2023 in Catania

Catania Am letzten Wochenende (22-23.04.2023) fanden in Catania di Italienmeisterschaften der Master-Kategorien in Badminton statt.

Aus ganz Italien kamen die junggebliebenen Athleten, um sich in den drei Wettbewerben (Single, Double, Mixed) der jeweiligen Altersklassen zu messen (ab over35 bis over70).

Mit dabei auch 29 Südtiroler aus 6 verschiedenen Mannschaften (Mals, Marling, Meran, Brixen, SBS), die mit einer wunderbaren Ausbeute an Medaillen wieder nach Hause reisen durften: insgesamt 26 Mal war es Gold, 16 Mal kam noch Silber dazu und 8 Mal Bronze.

Besonders hervorstechen konnten fünf Spitzenspieler, die alle 3 Wettbewerbe, an denen sie teilnahmen, gewinnen konnten. 4 davon waren Südtiroler, u.z. Maria Theresia Klotzner (ASV Marling), Maria Luisa Mur (ASV Mals), Claudia Nista (ASV Mals) und Klaus Raffeiner (SC Meran).

Die zusätzliche Mannschaftswertung war eindeutig: 5 Südtiroler Mannschaften in der Top-10-Wertung, geführt von Mals (Gewinner des Mannschaftspokals) und Marling (2. Platz)!

Auch heuer wurde demnach ein Zeichen gesetzt, dass in Italien die Südtiroler Athleten immer noch tonangebend sind.