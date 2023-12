Bärenstarke Südtiroler

Ridnaun – Am Mittwoch wurden die Wettkämpfe des IBU Junior Cups in Ridnaun mit dem ersten von zwei Sprintbewerben der Männer und Frauen eröffnet. Die Sieger kommen aus Kroatien (Matija Legovic) und Österreich (Anna Andexer), bemerkenswert sind aber vor allem die Leistungen der drei Südtiroler: Felix Ratschiller, Birgit Schölzhorn und auch die junge Sophia Zardini zeigten mit tollen Ergebnissen auf.

Während der Marteller Fabian Ratschiller bei den Herren trotz zweier Schießfehler noch den starken zwölften Platz erreichte, schaffte es ausgerechnet die Lokalmatadorin Birgit Schölzhorn in die Top-10. Obwohl sie am Dienstag noch von leichter Nervosität vor dem Auftritt auf ihrer Heimbahn sprach, schaffte es die Sterzingerin am Schießstand, nie danebenzuschießen und landete am Ende auf Platz zehn. Auch Sophia Zardini, eine junge Bruneckerin, die zum allerersten Mal bei einem internationalen Wettkampf antrat, zeigte sich bärenstark und kam mit einem Schießfehler auf den 25. Platz.

Gewonnen hat das Rennen der Damen indes die Österreicherin Anna Andexer, die auch schon den ersten Sprint der IBU-Junior-Cup-Serie in Slowenien am vergangenen Wochenende für sich entschied. Dabei mussten sie und alle ihre Konkurrentinnen mit schwierigen Bedingungen kämpfen: Über Mittag setzte heftiger Schneefall ein. „Vor allem auf der Schlussrunde war es brutal, beim Laufen ging sehr langsam“, bemerkte Andexer. „Ich könnte aber nicht glücklicher sein, es ist der zweite Sieg in dieser Saison.“ Ebenfalls auf dem Podest landeten die Deutsche Alma Siegismund (+19,5 Sekunden) und die Italienerin Fabiana Carpella (+24,5 Sekunden).

Premierensieg bei den Herren

Der Sprint der Männer fand bereits am Mittwochvormittag statt. Bei leichtem Regen ging es los, während des Rennens hörte der Niederschlag aber auf und bei der Siegerehrung setzte der Schneefall ein, unter welchem daraufhin die Damen ihren Wettkampf bestritten. Dabei setzte sich bei den Herren ein Kroate durch: Matija Legovic, kürte sich dank einer hervorragenden Laufleistung mit elf Sekunden Vorsprung auf den Kasachen Vadim Kurales und 30,7 Sekunden vor dem Polen Marcin Zawol zum Sieger.

„Das ist mein erster Sieg bei einem IBU Junior Cup. Ich freue mich riesig. Am Schießstand habe ich zwar zwei Fehler gemacht, das passt aber. In der Loipe habe ich mich nämlich sehr wohl gefühlt“, freute sich Legovic nach dem Rennen. Als bester Italiener reihte sich Vorjahres-IBU-Junior-Cup-Gesamtsieger Nicolò Betemps dank eines makellosen Auftritts am Schießstand auf Platz neun (+59 Sekunden) ein.

IBU Junior Cup in Ridnaun, Top-6 Sprint Damen:

Anna Andexer (Österreich) 26:49,8 Minuten

Alma Siegismund (Deutschland) +19,5 Sekunden

Fabiana Carpella (Italien) +24,5 Sekunden

Voldiya Galmace Paulin (Frankreich) +57,1 Sekunden

Fany Bertrand (Frankreich) +58,2 Sekunden

Olena Horodna (Ukraine) +1:01,1 Minuten

IBU Junior Cup in Ridnaun, Top-6 Sprint Herren:

Matija Legovic (Kroatien) 26:10,2 Minuten

Vadim Kurales (Kasachstan) +11,0 Sekunden

Marcin Zawol (Polen) +30,7 Sekunden

Mathieu Garcia (Frankreich) +40,3 Sekunden

Leonhard Pfund (Deutschland) +41,1 Sekunden

Grzegorz Galica (Polen) +43,8 Sekunden

Alle Ergebnisse finden Sie unter folgenden Links:

Sprint Damen: https://bitly.ws/35RnW

Sprint Herren: https://bitly.ws/35PVX

IBU Junior Cup in Ridnaun, das Wettkampfprogramm:

Donnerstag, 14. Dezember:

10 Uhr: Offizielles Training Mixed-Staffel

13 Uhr: Offizielles Training Single-Mixed-Staffel

Freitag, 15. Dezember:

10.30 Uhr: Mixed-Staffel

14 Uhr: Single-Mixed-Staffel

Samstag, 16. Dezember:

10.30 Uhr: Sprint der Herren

14 Uhr: Sprint der Damen