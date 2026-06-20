Aktuelle Seite: Home > Sport > Bagnaia gewinnt MotoGP-Sprint in Brünn
Bagnaia im Sprint nicht zu schlagen

Bagnaia gewinnt MotoGP-Sprint in Brünn

Samstag, 20. Juni 2026 | 15:42 Uhr
Bagnaia im Sprint nicht zu schlagen
APA/APA/AFP/MICHAL CIZEK
Schriftgröße

Von: apa

Francesco Bagnaia hat den MotoGP-Sprint in Brünn gewonnen. Der italienische Ducati-Pilot setzte sich am Samstag im kurzen Rennen in Tschechien knapp vor dem japanischen Pole-Setter Ai Ogura (Aprilia) und dem spanischen Ducati-Star Marc Marquez durch. WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi (Aprilia) stürzte genauso wie KTM-Hoffnungsträger Pedro Acosta. Im WM-Kampf rückte das Feld damit vor dem Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV, Sky) wieder etwas mehr zusammen.

Bezzecchi führt nun 15 Punkte vor seinem Aprilia-Kollegen Jorge Martin, der Fünfter wurde. Bagnaia hat als WM-Siebenter einen Rückstand von 69 Zählern. Im Qualifying hatte Ogura mit seiner ersten Poleposition in der MotoGP inklusive Rundenrekord überzeugt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump: “Meloni hat mich um ein Foto angefleht” – VIDEO
Kommentare
76
Trump: “Meloni hat mich um ein Foto angefleht” – VIDEO
Zahl der Touristen steigt im Mai
Kommentare
66
Zahl der Touristen steigt im Mai
Pilotprojekt für kostenlose Verhütungsmittel startet im September
Kommentare
41
Pilotprojekt für kostenlose Verhütungsmittel startet im September
Raser in den Dolomiten: Carabinieri greifen durch
Kommentare
37
Raser in den Dolomiten: Carabinieri greifen durch
“Keine sportliche Leistung, sondern einfach nur extrem gefährlich”
Kommentare
34
“Keine sportliche Leistung, sondern einfach nur extrem gefährlich”
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 