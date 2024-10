Barca hält Real mit Lewandowski-Hattrick auf Distanz

Robert Lewandowski in Torlaune

Von: apa

Mit drei Toren von Robert Lewandowski bleibt der FC Barcelona in Spaniens Fußball-Meisterschaft drei Punkte vor Real Madrid. Der polnische Stürmerstar entschied das Auswärtsspiel der Katalanen gegen Alaves mit Toren in der 7., 22. und 32. Minute schon in der ersten Hälfte. Barca siegte 3:0. Nach neun Ligaspielen hat Lewandowski bereits zehn Tore erzielt. Das Team von Trainer Hansi Flick feierte seinen bereits achten Saisonsieg.

Girona, Ende November Gegner von Sturm Graz in der Champions League, bezwang Athletic Bilbao durch einen von Christian Stuani in der 99. Minute verwerteten Elfmeter mit 2:1. Das letztjährige Überraschungsteam liegt mit zwölf Punkten aus neun Runden im umkämpften Mittelfeld auf Platz elf.