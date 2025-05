Barca nach verrücktem 4:3 im Clasico dicht vor 28. Ligatitel

Von: apa

Der 28. Meistertitel der Clubgeschichte in der spanischen Fußball-LaLiga ist dem FC Barcelona seit Sonntag so gut wie sicher. Die Katalanen gewannen den Clasico gegen Real Madrid vor eigenem Publikum in einer verrückten Partie nach frühem 0:2-Rückstand noch 4:3 und liegen drei Runden vor Schluss sieben Punkte vor dem großen Rivalen. Barca steckte also den bitteren Rückschlag in Form des Out im Champions-League-Halbfinale am Dienstag gut weg.

Da hatte es ein 3:4 nach Verlängerung bei Inter Mailand gegeben. Diesmal hatten sie nach sieben Toren das bessere Ende auf der eigenen Seite. Eric Garcia (19.), Lamine Yamal (32.) und Raphinha (34., 45.) trugen sich in die Schützenliste ein. Der 28-jährige Brasilianer hält nun bei 18 Liga-Saisontoren. Mit 27 deutlich mehr auf dem Konto hat Reals Superstar Kylian Mbappe nach seinem Triplepack (5./Elfmeter, 14., 70.), der allerdings zu wenig war, um Zählbares mitzunehmen und die Meisterschaft noch einmal spannend zu machen. Real verlor auch das vierte Prestige-Saisonduell nach einem 0:4 in der Liga, 2:5 im Supercup-Endspiel und 2:3 nach Verlängerung im Cup-Finale.

Real-Traumstart mit Doppelschlag

Die in der Abwehr stark ersatzgeschwächten Madrilenen – ÖFB-Legionär David Alaba fehlte verletzt – legten einen Traumstart hin. Barca-Goalie Wojciech Szczesny kam gegen Mbappe im Strafraum zu spät und foulte diesen. Der Stürmer selbst verwertete souverän vom Punkt und das zum siebenten Mal in der laufenden Ligasaison. Den Doppelschlag machte er nach idealem Außenristlaufpass von Vinicius Junior perfekt. Das war allerdings ein Weckruf für die Gastgeber. Yamal (17.) und Gerard Martin (19.) deuteten bereits die Gefährlichkeit an, ehe Garcia per Kopf nach einem kurz verlängerten Eckball erfolgreich war.

Yamal glich mit einem überlegten Linksabschluss ins lange Eck aus. Zwei Minuten später wurde es im Stadion noch lauter. Raphinha war nach einer perfekten Umschaltsituation der Hausherren erfolgreich. Für die Madrilenen war bitter, dass in der Entstehung Mbappe und Dani Ceballos in Ballbesitz zusammengelaufen waren und den Grundstein für den Konter gelegt hatten. Raphinha legte kurz vor dem Pausenpfiff einen weiteren Treffer nach. Diesmal profitierte er von einem nicht idealen Rückpass von Arda Güler auf Lucas Vazquez, gewann in der Folge den Zweikampf und schoss ein.

Nach Wiederbeginn blieb das Prestigeduell auf hohem Niveau und äußerst spannend. Bei Titelverteidiger Real kam in Minute 70 noch einmal Hoffnung auf. Vinicius Junior spielte uneigennützig quer auf Mbappe, der keine Mühe hatte, seinen Triplepack perfekt zu machen. In der Schlussphase lag der Ausgleich in der Luft. Victor Munoz lief alleine auf Szczesny zu, schoss aber daneben (89.). Danach wurde je ein Treffer auf beiden Seiten zurecht nicht anerkannt. Für Barca liegt nach dem 261. Clasico der dritte Saisontitel nach dem Cup und Supercup zum Abholen bereit.