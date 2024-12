Barcelona lässt mit 2:2 bei Betis wieder Punkte liegen

Lewandowski und Co. patzten im Titelkampf

Von: APA/Reuters

Der FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft erneut Punkte liegen gelassen. Bei Betis Sevilla reichte es für die Katalanen am Samstag nach einem späten Gegentreffer nur zu einem 2:2. Assane Diao traf für die Andalusier in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich, nachdem Robert Lewandowski mit seinem 16. Saisontor (39.) und Ferran Torres (82.) für Barcelona zweimal vorgelegt hatten.

Barca-Coach Hansi Flick sah die Rote Karte, nachdem er mit einer Elfmeter-Entscheidung für Betis vor dem 1:1 durch Giovanni Lo Celso (69.) nicht einverstanden war. An der Tabellenspitze liegt Barcelona weiter vor Real, die Madrilenen haben jedoch weniger Spiele absolviert.