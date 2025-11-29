Aktuelle Seite: Home > Sport > Barcelona nach 3:1 gegen Alaves spanischer Tabellenführer
Lamine Yamal erzielte den ersten Barca-Treffer

Barcelona nach 3:1 gegen Alaves spanischer Tabellenführer

Samstag, 29. November 2025 | 18:21 Uhr
Lamine Yamal erzielte den ersten Barca-Treffer
APA/APA/AFP/JOSEP LAGO
Von: apa

Der FC Barcelona hat sich am Samstag mit einem 3:1-Heimerfolg gegen Alaves vorerst auf Platz eins der spanischen Fußball-Meisterschaft vorgeschoben. Lamine Yamal (8.) und Dani Olmo per Doppelpack (26., 93.) drehten im Camp Nou die Partie für die Katalanen, nachdem Pablo Ibanez für Alaves bereits in der ersten Minute getroffen hatte. Barca liegt nun zwei Punkte vor Real Madrid an der Spitze, die Madrilenen gastieren am Sonntag bei Girona (21.00).

