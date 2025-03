Barcelona-Spiel nach Tod des Teamarztes kurzfristig abgesagt

Von: APA/Reuters/dpa

Das spanische Fußball-Ligaspiel zwischen dem FC Barcelona und CA Osasuna ist am Samstagabend wegen eines Todesfalles kurzfristig abgesagt worden. Laut Barcelona-Angaben starb Teamarzt Carles Minarro Garcia am Abend des Spiels. Die spanische Liga bestätigte die Verlegung des Spiels auf einen späteren Zeitpunkt. Dieser werde in den kommenden Tagen bekanntgegeben. Zahlreiche Zuschauer hatten sich bereits im Stadion befunden, ehe die Absage über die Lautsprecher verkündet wurde.

Laut Medienberichten habe sich Barcelonas Club-Präsident Joan Laporta kurz vor dem geplanten Beginn der Partie um 21.00 Uhr in die Umkleidekabine des Teams begeben und Spieler und Betreuerstab die Nachricht vom Tod des Mannschaftsarztes überbracht. Minarro Garcia war seit 2017 für den katalanischen Traditionsclub tätig, er wurde 40 Jahre alt.

“Der FC Barcelona ist tieftraurig, das Ableben von Carles Minarro Garcia, dem Arzt der ersten Mannschaft, an diesem Abend zu verlautbaren”, hieß es in einer Stellungnahme des Clubs. Zum Zeitpunkt der offiziellen Absage befand sich Osasunas Torhüter Sergio Herrera bereits zum Aufwärmen auf dem Rasen des Camp Nou. Der Keeper wurde danach aufgefordert, den Platz zu verlassen. Barcelona führt die spanische Liga derzeit einen Punkt vor Atletico Madrid und drei vor Titelverteidiger Real Madrid an.