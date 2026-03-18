Barcelona überrollt Newcastle United in Königsklasse mit 7:2

Von: apa

Der FC Barcelona hat sich torreich ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League geschossen. Die Katalanen schickten Mittwochabend Newcastle United mit einer 7:2-(3:2)-Packung nach Hause und stiegen mit einem Achtelfinal-Gesamtscore von 8:3 auf. Raphinha und Robert Lewandowski trafen im Camp Nou jeweils doppelt. Der Gegner in der Runde der letzten acht dürfte wohl Atletico Madrid werden, das mit einem 5:2-Vorsprung bei Tottenham antritt.

Raphinha hatte den La-Liga-Tabellenführer mit einem verzögerten Abschluss früh in Front gebracht (6.), doch Anthony Elanga schlug für Newcastle zurück (15.). Nur drei Minuten später netzte Marc Bernal nach feiner Freistoßvariante für die Gastgeber. Erneut war es Elanga, der nach einem leichtfertigen katalanischen Ballverlust die Partie egalisierte (28.). Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durften die Barca-Fans wieder jubeln: Kieran Trippier hielt den einschussbereiten Raphinha im Strafraum fest, den fälligen Elfmeter verwandelte Lamine Yamal (45.+7).

In der zweiten Hälfte sorgte Barcelona zügig für klare Verhältnisse. Fermin Lopez besorgte nach tollem Direktspiel das 4:2 (51.), Robert Lewandowski machte mit einem Doppelpack binnen fünf Minuten das halbe Dutzend voll (56., 61.). Doch damit hatte das Team von Trainer Hansi Flick noch nicht genug: Auch Raphinha erzielte noch seinen zweiten Treffer (72.). Wermutstropfen war die Verletzung von Barca-Keeper Joan Garcia, der zehn Minuten vor Schluss vom Feld musste. Für ihn kam der Pole Wojciech Szczesny zum Einsatz.