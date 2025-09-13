Bayern – HSV 5:0, Auswärtssiege für Hoffenheim, RB und BVB

Von: apa

Der FC Bayern hat Rang eins in der deutschen Fußball-Bundesliga mit einem Kantersieg verteidigt. Die Münchner schossen den Hamburger SV am Samstag mit 5:0 aus der Allianz Arena und halten nach drei Runden bei neun Punkten. Zudem gab es Auswärtssiege für Dortmund, Leipzig und Hoffenheim. Leipzigs Xaver Schlager wurde beim 1:0 in Mainz in der 32. Minute ausgetauscht, laut ersten Diagnosen wegen einer Wadenverletzung. Freiburg besiegte Stuttgart 3:1, Wolfsburg – Köln endete 3:3.

Die Bayern ließen gegen den HSV nichts anbrennen. Serge Gnabry (3.), Aleksandar Pavlovic (9.), Harry Kane (26./Elfmeter, 62.) und Luis Diaz (29.) netzten für den Rekordchampion, bei dem Konrad Laimer durchspielte.

Das Goldtor für die Leipziger erzielte Johan Bakayoko (40.). Bei den Siegern spielte Nicolas Seiwald durch, Christoph Baumgartner wurde in der 93. Minute ausgetauscht. Auf der Gegenseite kam Nikolas Veratschnig in der 75. Minute für Phillipp Mwene.

Sabitzer bei Dortmund-Sieg Ersatz

Dessen ÖFB-Teamkollege Marcel Sabitzer sah von der Bank aus, wie Dortmund in Heidenheim ohne Probleme zu drei Punkten kam. Serhou Guirassy (33.) und Maximilian Beier (45.+6) trafen gegen die weiter punktlosen Gastgeber, bei denen Budu Zivzivadze bereits in der 21. Minute die Rote Karte gesehen hatte.

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Hoffenheim. Die von Christian Ilzer gecoachte TSG behielt gegen Union nach Toren von Andrej Kramaric (45.+1/Elfmeter), Fisnik Asllani (45.+3, 51.) und Tim Lemperle (83./Elfmeter) beziehungsweise Ilyas Ansah (49.) und dem später ausgeschlossenen Tom Rothe (71.) mit 4:2 die Oberhand und hält nun bei sechs Punkten – ein Zähler weniger als Dortmund und der 1. FC Köln, der in Wolfsburg mit Florian Kainz ab der 71. Minute in einem spektakulären Match ein 3:3 erreichte. Beim VfL verließ Patrick Wimmer in der 89. Minute den Platz.

Freiburg verwandelte mit Philipp Lienhart einen 0:1-Pausenrückstand gegen Stuttgart im Finish dank Igor Matanovic (81., 92./Elfmeter) und Derry Scherhant (86.) noch in ein 3:1.