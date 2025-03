Bayern-Keeper Neuer erleidet bei Torjubel Muskelfaserriss

Von: APA/dpa

Torhüter Manuel Neuer hat sich am Mittwoch beim 3:0-Sieg von Bayern München in der Fußball-Champions-League gegen Bayer Leverkusen beim Torjubel einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen. Das bestätigte sein Club am Donnerstag nach genauen Untersuchungen der medizinischen Abteilung. Wie lange der 39-jährige Kapitän ausfallen wird, ließen die Bayern offen. Neuer hatte sich die Blessur kurz nach dem vorentscheidenden 2:0 durch Jamal Musiala (54.) zugezogen.

Es war eine kuriose Situation. Kurz nach dem Treffer fasste sich der Bayern-Keeper ans Bein und musste ausgewechselt werden. “Manu wollte losrennen – und dann ist es ihm in die Wade gefahren”, schilderte sein langjähriger Kollege Joshua Kimmich. “Er hat schon gesagt, er wird langsam alt.” Es habe so ausgesehen, dass es beim Jubeln passierte, ergänzte Trainer Vincent Kompany zu der Szene. Bayerns Sportvorstand Max Eberl berichtete, es sei bei einem Sprint passiert.

Youngster Urbig als Ersatz

Neuer musste durch den deutschen U21-Nationaltorhüter Jonas Urbig ersetzt werden. “Für ein Debüt gibt es einfachere Spiele”, meinte Kompany. Er habe den erst im Jänner für kolportierte sieben Millionen Euro vom 1. FC Köln verpflichteten 21-Jährigen so erlebt, wie auch in den wenigen Monaten zuvor. “Sehr ruhig, sehr souverän”, urteilte der Münchner Trainer. “Toll für ihn. Jonas kam rein und hat einen guten Job gemacht”, lobte auch Matchwinner Harry Kane den Youngster nach dessen Bayern-Premiere.

Urbig könnte damit auch am Samstag in der Bundesliga gegen Abstiegskandidat VfL Bochum und beim Rückspiel drei Tage später in Leverkusen im Tor stehen. Alternativen sind Routinier Sven Ulreich oder der nach einer Nierenquetschung inzwischen wieder mit dem Team trainierende Israeli Daniel Peretz. Frühestens nach der Länderspielpause Ende März könnte dann auch Neuer wieder zur Verfügung stehen. Aus dem deutschen Nationalteam ist der Ex-Kapitän bereits im Vorsommer zurückgetreten.