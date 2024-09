Bayern mit 9:2-Kantersieg zum CL-Auftakt gegen Dinamo Zagreb

Von: apa

Die neue Ligaphase der Champions League ist mit einem Kantersieg von Bayern München und einem späten Erfolg von Titelverteidiger Real Madrid gestartet. Die Münchner ließen Dinamo Zagreb am Dienstag mit einem 9:2 (3:0) nicht den Hauch einer Chance, die Madrilenen kamen gegen den VfB Stuttgart spät zu einem 3:1 (0:0). Die Bayern übernahmen mit dem 21. Auftaktsieg in Serie in der Königsklasse nach dem ersten von acht Spielen vorübergehend die Führung in der Liga mit 36 Teams.

Torjäger Harry Kane überzeugte beim Rekord-Schützenfest der Münchner mit einem Viererpack. Erstmals erzielten die Bayern, bei denen ÖFB-Legionär Konrad Laimer nicht zum Einsatz kam, neun Tore in einem CL-Spiel. Für die “Königlichen” wurde ausgerechnet der Ex-Stuttgarter Antonio Rüdiger mit einem Kopfballtreffer (83.) zum Matchwinner. Liverpool durfte sich mit einem 3:1 (2:1) auswärts gegen AC Milan ebenfalls über einen gelungenen Start freuen.

Im Duell zweier Gegner von Sturm Graz setzte sich Sporting gegen Lille mit 2:0 (1:0) durch. Viktor Gyökeres (38.) und Zeno Debast (65.) mit einem Distanzschuss ins Kreuzeck trafen für die Portugiesen. Bei den Franzosen sah Angel Gomes in der 40. Minute die Gelb-Rote Karte. Vor den Abendspielen hatte sich Juventus Turin gegen PSV Eindhoven souverän mit 3:1 (2:0) durchgesetzt, Aston Villa jubelte nach einem 3:0 (2:0) bei den Young Boys in Bern ebenfalls über einen Traumstart bei der Rückkehr in die Königsklasse.

Bayern-Coach Vincent Kompany setzte Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger ein, Aleksandar Pavlovic und Raphael Guerreiro im zentralen Mittelfeld. In Führung ging der deutsche Rekordmeister etwas kurios. Erst wurde ein Tor von Serge Gnabry nach einer Viertelstunde aufgrund einer Abseitsposition vom VAR korrekterweise aberkannt. Da zuvor Pavlovic im Strafraum gefoult worden war, gab es aber Elfmeter. Diesen verwandelte Kane (20.) eiskalt.

Zuvor hatte auch Jamal Musiala aus knapper Abseitsposition getroffen (8.). In der 33. Minute erhöhte Guerreiro mit einem Traumtor ins linke Kreuzeck, kurz darauf sorgte Michael Olise (38.) per Kopf nach einer Ecke für die vermeintliche Vorentscheidung. Die Kroaten machten das Spiel nach der Pause durch einen Doppelschlag von Bruno Petkovic (49.) und Takuya Ogiwara (50.) kurzfristig wieder spannend. Doch Kane erhöhte per Abstauber (58.), Olise schnürte kurz darauf den Doppelpack (61.). In der Schlussphase gelang Kane mit zwei weiteren Elfmetern (73., 78.) der Viererpack, mit seinem 33. CL-Treffer wurde er zu Englands Rekordtorschützen in der Königsklasse. Auch Leroy Sane (85.) und Leon Goretzka (92.) trugen sich noch in die Torschützenliste ein.

In Madrid spielten die Stuttgarter den Titelverteidiger in der Anfangsphase an die Wand. Doch der deutsche Vizemeister mit neun heimischen Kickern in der Startelf verabsäumte es, in Führung zu gehen. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur 23 Sekunden, bis Kylian Mbappé einen Rodrygo-Stanglpass über die Linie drückte (46.). Doch Stuttgart gelang der verdiente Ausgleich durch Deniz Undav (68.) nach einem Eckball. Am Ende behielten die Madrilenen aber doch die Oberhand, weil Rüdiger per Kopf nach einer Ecke und Neuerwerbung Endrick nach einem Konter (95.) zuschlugen. ÖFB-Star David Alaba fehlte bei den Königlichen weiter verletzungsbedingt.

In Mailand gelang den Italienern bei der Neuauflage der Finalspiele von 2005 und 2007 ein Traumstart. Christian Pulisic traf in der dritten Minute wuchtig ins lange Eck, doch die Liverpool-Innenverteidiger drehten jeweils per Kopf das Spiel. Erst war Ibrahima Konate nach einem Freistoß erfolgreich (23.), dann Virgil van Dijk nach einer Ecke (41.). Davor hatte Mohamed Salah zweimal die Latte für die überlegenen Gäste getroffen. In der zweiten Hälfte gelang dem Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai (67.) die Entscheidung für die “Reds”.

Die “Alte Dame” von Trainer Thiago Motta war in der Anfangsphase im Juventus Stadium zwar unterlegen, die heimischen Fans in Turin durften aber trotzdem über die Führung jubeln. Der 19-jährige Kenan Yildiz versenkte den Ball sehenswert im langen Kreuzeck unter Mithilfe der Innenstange (21.) und wurde damit zum jüngsten CL-Torschützen von Juventus. Wenig später erhöhte Weston McKennie aus kurzer Distanz (27.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Nicolas Gonzalez (52.) für die Vorentscheidung. Quasi mit dem Schlusspfiff gelang Ismael Saibari (93.) der Ehrentreffer.

In Bern starteten die Young Boys auf dem Kunstrasen in der Schweizer Hauptstadt deutlich aktiver in die Partie, ein Treffer wollte allerdings nicht gelingen. Stattdessen jubelte der Premier-League-Club aus Birmingham: Youri Tielemans durfte sich den Ball nach einer Ecke im Rückraum in Ruhe annehmen und traf ins lange Eck (27.). Jacob Ramsey profitierte kurz darauf von einem katastrophalen Rückpass von Mohamed Camara, der 23-jährige Engländer hatte alleine vor dem Tor keine Probleme (38.). Kurz vor Schluss versenkte Amadou Onana einen Distanzschuss haargenau im linken Eck (86.).