Bayern wieder sechs Punkte voran – Leipzig verliert

Bayerns Sane gegen St. Pauli in Torlaune

Von: apa

Der FC Bayern liegt auch nach der 27. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga sechs Punkte vor Bayer Leverkusen an der Spitze. Einen Tag nach dem 3:1 des Titelverteidigers gegen Bochum kam der Rekordmeister am Samstag zu einem 3:2-Heimsieg über St. Pauli. Eintracht Frankfurt ist nach einem 1:0 gegen Vizemeister VfB Stuttgart vorerst Dritter. Für RB Leipzig setzte es ein bitteres 0:1 in Gladbach, Werder Bremen gewann bei Holstein Kiel auch dank eines Tores von Marco Grüll 3:0.

Die Bayern gingen standesgemäß durch Harry Kane in Führung. Nach dem überraschenden Ausgleich durch Elias Saad (27.) fixierte Leroy Sane (53., 70.) die drei Punkte für die Gastgeber, bei denen Konrad Laimer als Rechtsverteidiger bis zur 85. Minute im Einsatz war. Der zweite Treffer der Hamburger, bei denen David Nemeth durchspielte, durch Lars Ritzka (93.) kam zu spät.

Im Kampf um die Champions-League-Plätze musste Leipzig einen herben Rückschlag hinnehmen. Von den jüngsten elf Ligaspielen hat der Red-Bull-Club nur zwei gewonnen. Alassane Plea (56.) erzielte das Goldtor für die Gladbacher, die an Leipzig vorbeizogen und vorerst Fünfter sind. Bei den “Fohlen” wurde Stefan Lainer in der 71. Minute eingewechselt, bei den Sachsen spielten Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner durch.

Kramaric-Elfer rettete Hoffenheim einen Punkt

Einen weiteren Schritt Richtung Königsklasse machte Frankfurt. Die Eintracht rang Stuttgart dank eines Abstauber-Tores von Mario Götze (70.) in Überzahl nieder. Ameen Al-Dakhil hatte für eine Notbremse die Rote Karte gesehen (57.). Stuttgart ist nur Zehnter, zumindest vorerst auf Rang elf schob sich Bremen durch den klaren Erfolg in Kiel. Marvin Duksch (25.), Felix Agu (59.) und der vier Minuten zuvor für Romano Schmid eingetauschte Marco Grüll (93.) scorten gegen den Tabellenletzten.

Da Heidenheim durch einen Elfmeter von Marvin Pieringer (16.) bei Ralph Hasenhüttls VfL Wolfsburg (Patrick Wimmer über die komplette Distanz im Einsatz) 1:0 gewann, liegt die TSG Hoffenheim nach einem 1:1 daheim gegen Augsburg nur noch fünf Punkte vor dem Relegationsplatz. Ein Handelfmeter von Andrej Kramaric (71.) rettete dem Team von Coach Christian Ilzer wenigstens einen Punkt.