Beach-Volleyballer Waller/Pristauz in Gstaad auf Platz vier

Von: apa

Die Beach-Volleyballer Philipp Waller/Moritz Pristauz haben das Elite16-Turnier in Gstaad am Sonntag auf dem vierten Platz beendet. Nach erfolgreicher Qualifikation kämpfte sich das ÖVV-Duo bis in die Vorschlussrunde, wo sie Crabb/Budinger aus den USA in zwei Sätzen unterlagen. Das Spiel um Platz drei gegen die Weltranglistenvierten Evandro und Arthur Lanci ging ebenfalls 0:2 verloren.

Pristauz meinte danach: “Es ist natürlich im Endeffekt bitter, am Schluss zweimal zu verlieren und so knapp bei einem Elite das Podium zu verpassen. Wir können aber stolz auf die Leistung sein. Im Endeffekt ist es für mich das beste Ergebnis auf der World Tour ever. Ich denke, es war für uns einfach ein gutes Turnier. Wenn man bedenkt, dass ich nach meiner Verletzung mein erstes Turnier bestritten habe und wir gleich so performen, war das ein Ausrufezeichen für die Saison.”