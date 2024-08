Von: Ivd

Bruneck – Bruneck war an diesem Wochenende Veranstaltungsort der Beachvolleyball-Landesmeisterschaften 2024. Hunderte von Fans aus dem ganzen Land strömten auf die Spielfelder in der Pusterer Gemeinde. Das Turnier brach erneut die Rekorde der Vorjahre: Von 188 Teams im Jahr 2023 auf 224 in diesem Jahr. Die Landesmeisterschaften sind mittlerweile das größte Beachvolleyballturnier im Südtirol. Bei der Ehrung der Sportlerinnen und Sportler an den einzelnen Tagen waren der Bürgermeister von Bruneck Griessmair Roland, die Vizepräsidentin des Italienischen Volleyballverbandes Bozen Petra Bertoldo, der VSS-Präsident Paul Romen, der Beach-FIPAV-Ansprechpartner Giorgio De Grandi und der Vizegeschäftsführer der Raiffeisen von Bruneck Gerald Hopfgartner anwesend. Dank der hervorragenden Organisation des SSV Bruneck Volleyball erlebten alle Athleten, Familien und Fans drei Tage mit viel Sport und Spaß.

Von den 224 gemeldeten Paaren sind nicht weniger als 166 Jugendteams vertreten, eine Leistung, die ganz im Sinne des Raiffeisen Beachcups ist: junge Menschen an den Beachvolleyball heranzuführen und sie in verschiedenen Turnieren antreten zu lassen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich immer weiter zu verbessern und so die Beachvolleyballbewegung im ganzen Land wachsen zu lassen.

Bei den Herren holten sich Hanni Theo und Stolzlechner Michael den Titel, indem sie in einem spektakulären Finale Seeber Peter und Berger Thomas mit 2:0 besiegten (15:11/15:11). Der dritte Stockerlplatz ging an Balzarini Maximilian und Steger Diego, die Mairhofer Luis und Burgmann Michael mit 23:21 besiegten.

Bei den Damen siegten Seeber Eva und Burgmann Anja mit 2:1 gegen die Titelverteidigerinnen Lüfter Ines und Weithaler Lea (15:12/15:13). Platz drei ging an Burgmann Lea und Mairhofer Julia, die sich im Finale gegen Riva Sarah und Gasser Viktoria mit 21:17 durchsetzten.

In den Finals der Männer- und Frauenkategorien nehmen die Athletinnen und Athleten, die mit Ausnahme von Weithaler Lea (SSV Brixen) alle dem SSV Bruneck Volleyball angehören, regelmäßig an den verschiedenen nationalen Meisterschaften teil und werden aufgefordert, Italien bei internationalen Turnieren zu vertreten, was beweist, dass Südtirol in der Lage ist, Sportler auf höchstem Niveau auszubilden.

Die Athleten der Jugendkategorien lieferten hervorragende Spiele ab und zeigten die Früchte der Arbeit der vielen Vereine in der Provinz, die sich für diesen Sport engagieren. Obwohl das Wetter am Samstag und Sonntag nicht besonders mitspielte, spielten die jungen Athleten die meisten Spiele im Regen, ohne sich entmutigen zu lassen und zeigten Ausdauer und Leidenschaft. Der Weg in die Zukunft dieser Sportart ist vorgezeichnet, der Raiffeisen Beachcup wird 2025 zurückkehren und die Reise fortsetzen.