Beeindruckende VSS/Raiffeisen Volleyball-Landesmeisterschaft

Mühlbach – Am 20. Mai wurde mit den VSS/Raiffeisen Mini-Volleyball Finalspielen ein wahres Volleyball-Fest gefeiert. Auf neun Volleyballfeldern auf dem Fußballplatz in Mühlbach wurden über den gesamten Tag verteilt insgesamt 123 Spiele ausgetragen. Die Sieger kommen vom SV Lana, ASV Partschins, SSV Brixen und Sport Team Südtirol.

Knapp 550 Kinder haben bei den VSS/Raiffeisen Volleyball-Landesmeisterschaften fast 10 Stunden lang gepritscht, gebaggert und geschmettert, um die finalen Sieger zu ermitteln. Um das große Pensum an Mannschaften zu bewältigen, traten die jüngeren Kinder der U10 am Vormittag an und die Kinder der U12-Kategorien spielten am Nachmittag. Dank der guten Zusammenarbeit zwischen dem ASV Mühlbach und der Sektion Volleyball des SSV Brixens bekamen die zahllosen Zuschauer spannende Entscheidungen, starke Spiele und großartige Leistungen zu sehen. „Rechnet man die Kategorien der älteren Kinder und Jugendlichen, sowie die Erwachsenen-Kategorien mit, haben in diesem Jahr insgesamt 188 Mannschaften an den VSS/Raiffeisen Volleyballmeisterschaften teilgenommen“, freute sich VSS-Referent Kurt Jakomet.

Sportlich gesehen haben in den Kategorien U10 der SV Lana und der ASV Partschins überzeugt. Bei den Buben und Mädchen der gemischten Mannschaften konnte Lana gegen den ASV Tiers den Sieg holen. Bei den reinen Mädchen-Teams setzten sich die Partschinserinnen gegen die Grödnerinnen von Volley Gherdeina im Finale durch. In der Kategorie U12 Mädchen konnten die Teams vom SSV Brixen überzeugen. Sie holten sich gleich den ersten und dritten Platz. Die Silbermedaille ging an die Mannschaft vom SSV Bozen. Ebenso war es bei den U12-Buben. Hier holte sich das Sport Team Südtirol (STS) mit seinen Teams zwei Podestplätze und Platz zwei ging an die Buben vom SV Lana. Im Anschluss an die jeweiligen Finalspiele konnten sich die Kinder über ihre wohlverdienten Preise freuen. VSS-Vorstandsmitglied Ivan Bott und der Bürgermeister von Mühlbach Heinrich Seppi überreichten den Siegermannschaften ihre Pokale und Preise. „Die Mini-Volleyball Finalspiele sind eine der größten VSS-Sportveranstaltungen und sind auch in diesem Jahr wieder zu einem großartigen Volleyballfest für alle Beteiligten geworden“, erklärte VSS-Geschäftsführer Daniel Hofer abschließend.

Ergebnisse:

U12 Mädchen:

SSV Brixen 1

SSV Bozen 2

SSV Brixen 4

U12 Buben

STS 1

SV Lana 1

STS 2

U10 Mädchen:

ASV Partschins

Volley Gherdeina

St. Jakob 1

U10 gemischt:

SV Lana 1

ASV Tiers

St. Jakob 1