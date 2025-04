Befreiungsschlag für den FC Südtirol

Von: fra

Bozen – Nach sieben Wochen ohne vollen Erfolg hat der FC Südtirol einen dringend benötigten Sieg eingefahren. Gegen Aufsteiger Juve Stabia setzten sich die Weißroten vor 3.000 Zuschauern mit 2:0 durch – ein Erfolg, der im Kampf gegen den Abstieg enorm wichtig war. Vor dem Spiel lagen sie punktgleich mit dem Tabellen-Vorletzten. Zur Erinnerung: Drei Teams steigen direkt in die Serie C ab, ein weiteres über die Playoffs.

Bereits in der ersten Spielminute kam der FCS durch Daniele Casiraghi zur ersten Chance. Die Rückkehr von Abwehrchef Andrea Masiello in die Startelf zeigte sofort Wirkung: In der 18. Minute eroberte Masiello offensiv den Ball und leitete das 1:0 ein, das Raphael Odogwu mit einem platzierten Flachschuss erzielte.

Trainer Fabrizio Castori sah die Partie nach einer Gelb-Roten Karte wegen heftigem Protest bereits nach 23 Minuten nur noch von der Tribüne. Juve Stabia kam erst kurz vor der Halbzeit mit einem Schuss ans Außennetz zu einer nennenswerten Gelegenheit.

Nach der Pause blieb das Spiel ausgeglichen. In der 68. Minute entschied der Schiedsrichter zunächst auf Elfmeter für Juve Stabia, nachdem Lorenzo Sgarbi im Strafraum gefallen war. Nach Ansicht der Videobilder nahm er den Strafstoß jedoch zurück. Die Entscheidung zugunsten des FCS fiel in der 78. Minute: Nach einem langen Pass von Nicola Pietrangeli setzte sich Odogwu stark durch und legte für Silvio Merkaj auf, der zum 2:0-Endstand einschob. Für seinen anschließenden Torjubel ohne Trikot kassierte Merkaj eine Gelbe Karte.

Mit diesem wichtigen Sieg verschafft sich der FC Südtirol im Abstiegskampf etwas Luft. Bereits am 1. Mai geht es auswärts gegen Palermo weiter.