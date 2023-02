Begeisternde VSS/Raiffeisen Kunstturn-Landesmeisterschaften in Brixen

Brixen – Mehr als 160 Turnerinnen und Turner aus acht Vereinen haben am 5. Februar in Brixen die VSS/Raiffeisen-Landesmeister ermittelt. Erfolgreichster Verein war der SV Lana mit insgesamt zehn Landesmeistertiteln.

Die Zuschauerränge der Turnhalle in der Sportzone Brixen Süd waren am Sonntag, den 5. Februar bestens gefüllt. Die zahlreichen Eltern, Geschwister und Verwandten staunten dabei über die großartigen Leistungen der jungen Turner und Turnerinnen aus Bozen, Brixen, Lana, Latsch, Meran, Ritten und des Vereins E`Danza. Aufgeteilt in Alterskategorien und verschiedene Schwierigkeitsstufen zeigten sie dabei, was in ihnen steckt. Die Mädchen der Oberstufe mussten dabei an vier Geräten, die Mädchen der Unterstufe an fünf und die Buben an sechs ihr Bestes geben.

Mit mehr als 160 Teilnehmer und Teilnehmerinnen durfte sich VSS-Referentin Carla Wieser über den zahlreich erschienen Turnnachwuchs freuen. Sportlich gesehen hatte der SV Lana die Nase vorn. Sie konnten sich von den insgesamt 29 Kategorien zehn Goldmedaillen holen. An zweiter Stelle schaffte es der SC Meran mit acht Landesmeistertiteln. Je drei gingen an den SSV Brixen, Ritten Sport und ASV Latsch. Die Bozner Vereine SSV Bozen und E`Danza sicherten sich je eine Goldmedaille. Gewinner waren in den Augen der zahlreichen Zuschauer und Ehrengäste, darunter VSS-Vorstandsmitglied Christian Untermarzoner, Direktor der Raiffeisenkasse Eisacktal Christof Mair und VSS-Geschäftsführer Daniel Hofer, aber alle Turner*innen. „Wir haben großartige Wettkämpfe mit teilweise richtig knappen Entscheidungen gesehen“, zeigte sich auch Veranstalterin Gabi Mellauner vom SSV Brixen zufrieden.