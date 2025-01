Bei Lambacher/Lambacher ist das Siegerlächeln zurück

Von: luk

Kühtai – Eine Woche nach der Goldmedaille im Doppelsitzer bei den 25. FIL Weltmeisterschaften im Naturbahnrodeln in Kühtai (AUT) sind Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA) wieder zurück auf der Siegerstraße. Beim vierten FIL Weltcup im in Mariazell (AUT) am Samstag feierten die Weltmeister ihren ersten Saisonsieg im Weltcup.

Mariazell (FIL/25.01.2025) Wegen des Tauwetters der letzten Tage wird der Weltcup im Naturbahnrodeln auf verkürzter Strecke ausgetragen, der Spannung tut dies jedoch keinen Abbruch. Im Rennen der Doppelsitzer holten die Weltmeister Matthias Lambacher/Peter Lambacher mit einer Zeit von 54,82 Sekunden ihren ersten Saisonsieg, vor den Lokalmatadoren Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT/+0,44 Sekunden) und Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA/+0,58).

„Unser Start in die Saison war miserabel, aber jetzt fühlt sich das Material wieder super an. Es macht wieder richtig Spaß zu fahren“, freute Matthias Lambacher. „In der Gesamtwertung ist noch alles offen, wir werden bis zum letzten Meter kämpfen“, kündigte Peter Lambacher an.

In der Gesamtwertung führen weiter Pichler/Edlinger mit 385 Punkten, neue Zweite sind Lambacher/Lambacher (325), Paur/Hofer (310) sind auf Zwischenrang drei abgerutscht.

Am Sonntag geht es in Mariazell mit den Rennen der Einsitzer weiter, für Weltmeister Michael Scheikl (AUT) wird es das letzte Heimrennen (er beendet nach der Saison seine Karriere), Weltmeisterin Evelin Lanthaler (ITA) peilt hingegen ihren 55. Weltcupsieg an. Damit würde sie in der ewigen Bestenliste mit Ekaterina Lavrenteva (RUS) gleichziehen.

Top-3 Doppelsitzer, Weltcup Mariazell

1. Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA) 54,82 Sekunden

2. Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT) +0,44

3. Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) +0,58

Das Programm*

Sonntag, 26. Januar

10.00 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen

10.30 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

11.30 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

12.15 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung Einsitzer Damen und Einsitzer Herren