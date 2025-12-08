Aktuelle Seite: Home > Sport > Benefizlauf am 13. Dezember soll bewegen
Laufen für letzte Wünsche

Benefizlauf am 13. Dezember soll bewegen

Montag, 08. Dezember 2025 | 10:22 Uhr
Verein Eppaner Burgenläufer
Verein Eppaner Burgenläufer


Von: luk

Meran/Bozen – Ein sportliches Ereignis mit großem Herz: Am 13. Dezember laden das Weiße Kreuz und die diözesane Caritas mit den Eppaner Burgenläufern zu einem Benefizlauf von Meran nach Bozen zugunsten des Wünschewagens ein. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein Eppaner Burgenläufer, der damit Herzenswünsche schwerkranker Menschen unterstützt und ihnen besondere Momente ermöglicht.

Der Benefiz-Weihnachtslauf hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Fixpunkt für viele Laufbegeisterte entwickelt. Er verbindet Bewegung, Gemeinschaft und gelebte Solidarität. Im Mittelpunkt steht nicht der Wettkampf, sondern das gemeinsame Unterwegssein: Alle Teilnehmenden starten und kommen als Gruppe ins Ziel, Zeiten werden bewusst nicht gemessen. Der Lauf lädt dazu ein, die besinnliche Zeit zu nutzen, um sich selbst sportlich herauszufordern und gleichzeitig Gutes zu tun.

Damit Menschen mit unterschiedlichen Konditionsstufen teilnehmen können, gibt es mehrere Startpunkte entlang der Strecke. Ambitionierte Läuferinnen und Läufer beginnen um 9.00 Uhr in Meran und legen die gesamte Strecke von 32 Kilometern bis nach Bozen zurück. Weitere Einstiege sind in Gargazon (21 Kilometer) und Terlan (zwölf Kilometer) vorgesehen. Auch Spaziergehende sind ausdrücklich willkommen und können die letzten fünf Kilometer von Sigmundskron bis zum Ziel in ihrem eigenen Tempo absolvieren.

Startgeld für den Wünschewagen

Der Wünschewagen, der Menschen mit geringer Lebenserwartung letzte Herzenswünsche erfüllt, ist auf Spenden angewiesen. Das Startgeld des Benefizlaufs von 50 Euro pro Person fließt vollständig in dieses Projekt – ein starkes Zeichen der Verbundenheit und Unterstützung. Die Organisatoren sowie das Wünschewagen-Team betonen, wie wichtig solche Aktionen für den Fortbestand des Angebots seien, und freuen sich über einen jeden Teilnehmer und über eine jede Teilnehmerin.

Anmeldungen und detaillierte Informationen zu den Startzeiten sind auf der Website der Eppaner Burgenläufer verfügbar.

Bezirk: Bozen, Burggrafenamt








Bozen, Burggrafenamt

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

