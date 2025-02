Benjamin Karl und Sabine Payer im PGS in Kanada Zweite

Von: apa

Die Snowboarder Sabine Payer und Benjamin Karl haben sich am Samstag beim Parallel-Riesentorlauf in Val St. Come in Kanada jeweils erst im Finale geschlagen geben müssen. Fast genau 17 Jahre nach seinem ersten Weltcupsieg unterlag Karl in der Entscheidung dem Slowenen Zan Kosir. Bei den Frauen verlor Payer gegen die Deutsche Ramona Hofmeister, holte aber ihren sechsten Podestplatz in dieser Saison.

Karl setzte sich im Achtelfinale gegen Andreas Prommegger durch und gewann im vierten direkten Duell mit seinem ÖSV-Teamkollegen in dieser Saison erstmals. Der Olympiasieger eliminierte danach den Kanadier Ben Heldman hauchdünn und gewann auch gegen den Italiener Daniele Bagozza. Neben Prommegger schieden im Achtelfinale auch Arvid Auner, Fabian Obmann und Dominik Burgstaller aus.

Sabine Payer setzte sich im Achtelfinale gegen die japanische Weltcupführende Tsubaki Miki durch, eliminierte danach die Italienerin Jasmin Coratti und die Niederländerin Michelle Dekker. Claudia Riegler scheiterte im Achtelfinale.