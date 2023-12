Bennett holt sich seine zweite DOLOMITES Val Gardena Südtirol Ski Trophy

St. Christina – Der US-Amerikaner Bryce Bennett hat als erfolgreichster Rennläufer der 56. Saslong Classic zum zweiten Mal nach 2021 die DOLOMITES Val Gardena Südtirol Ski Trophy gewonnen.

Sieg bei der Sprint-Abfahrt am Donnerstag, Platz 14 beim Super-G am Freitag und Rang drei beim Abfahrts-Klassiker am Samstag: Mit diesen drei Platzierungen kürte sich Bryce Bennett zum punktbesten Athleten der diesjährigen Grödner Rennwoche. Insgesamt sammelte der US-Boy in den drei Rennen 178 Zähler – damit verwies er den norwegischen Titelverteidiger Aleksander Aamodt Kilde um 18 sowie den Schweizer Marco Odermatt um 22 Punkte auf die Positionen zwei und drei.

Die Plätze vier und fünf in diesem Sonder-Ranking gingen an Super-G-Sieger Vincent Kriechmayr sowie an den amtierenden Super-G-Weltmeister James Crawford. Vor allem der Kanadier bestach in Gröden mit einer beeindruckenden Konstanz, war er doch bei keinem der drei Rennen schlechter als Sechster.

Knapp hinter Crawford belegte der Sieger des Abfahrts-Klassikers, Dominik Paris aus Ulten, den sechsten Platz. Seine Teamkollegen Mattia Casse, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer und Florian Schieder landeten an neunter, 16., 23. und 25. Stelle.

Bennett jubelt über mehrere Zusatzprämien

Als Gewinner der DOLOMITES Val Gardena Südtirol Ski Trophy darf sich Bennett über eine originalgetreue 3D-Holzbüste, ein Extra-Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro, einen Kurzurlaub in Gröden sowie die Besteigung des Langkofels in Begleitung eines einheimischen Bergführers freuen.

Ausgearbeitet wurde die Idee des Sonderpreises vom Organisationskomitee der Saslong Classic in Zusammenarbeit mit DOLOMITES Val Gardena Marketing. Die originalgetreue 3D-Holzbüste des US-Amerikaners wird künftig auf dem „Ski Champions Walk“ in Wolkenstein öffentlich ausgestellt.

DOLOMITES Val Gardena Südtirol Ski Trophy– Endstand nach drei Rennen:

1. Bryce Bennett (USA) 178 Punkte

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 160

3. Marco Odermatt (SUI) 156

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 132

5. James Crawford (CAN) 130

6. Dominik Paris (ITA/Ulten) 124

9. Mattia Casse (ITA) 90

16. Guglielmo Bosca (ITA) 38

23. Christof Innerhofer (ITA/Gais) 32

25. Florian Schieder (ITA/Kastelruth) 30