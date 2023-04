Bergläuferinnen überzeugen in Civezzano

Civezzano – Zwei Wochen vor der in Limana anstehenden Berglauf-Italienmeisterschaft haben die Südtirolerinnen an diesem Wochenende in Civezzano noch einmal an ihrer Form gefeilt. Dabei glänzten vor allem die Athletinnen des SC Meran.

Auf den „Canopi-Wanderwegen“ im Trentino setzte sich die Rablanderin Anna Hofer im U20-Bewerb über 6,2 km in 28.24 Minuten durch, mit einem Vorsprung von 10 Sekunden auf Teamkollegin Emily Vucemillo. Das Podest komplettierte Lokalmatadorin Debora Bertagnolli in 30.15 Minuten. Für die beiden Asse vom SC Meran war es ein guter Test im Hinblick auf die am 7. Mai stattfindenden Titelkämpfe in Limana. Sowohl für Hofer als auch Vucemillo geht es dort nicht nur um den „Tricolore“, sondern auch um eines der vier begehrten Berglauf-WM-Tickets in Innsbruck/Stubai Anfang Juni.

Die Grödnerin Martina Falchetti holte im 8-km-Damen-Rennen der allgemeinen Klasse Silber in 38.07 Minuten. Den Sieg schnappte sich Alessia Scaini (37.35). Anna Lena Hofer, auch sie vom SCM, belegte hingegen Rang 4. Bester Herren-Athlet war der Meraner Robert Brunner, der sich über 12 km in 58.36 Minuten mit Platz 18 zufriedengeben musste.

Ergebnisse Dreivenetien-Meisterschaft – Civezzano:

U20 Damen, 6,2 km

1. Anna Hofer (SC Meran) 28.24 Minuten

2. Emily Vucemillo (SC Meran) 28.34

3. Debora Bertagnolli (Atletica Valle di Cembra) 30.15

Damen, 8 km

1. Alessia Scaini (Atletica Saluzzo) 37.35

2. Martina Falchetti (SC Meran) 38.07

3. Sara Nait (US Aldo Moro) 39.40

4. Anna Lena Hofer (SC Meran) 41.06