Berglauf: Gold für Perkmann, Silber für Meraner Damen

Daone – Am Wochenende war Daone im Trentino Austragungsort der Berglauf-Staffel-Italienmeisterschaft. Dort ließen einmal mehr die Südtiroler Asse aufhorchen.

Für die Herren stand einen Dreierstaffel auf dem Programm, die Damen liefen in Zweierteams. Hannes Perkmann startete zusammen mit Cesare Maestri und Xavier Chevrier für die Atletica Valli Bergamasche. Der Sarner Berglauf-Spezialist zeigte als Startläufer auf dem sieben Kilometer langen Rundkurs (350 hm) eine solide Vorstellung, lief seinen Streckenteil in 29.48 Minuten und übergab an Maestri, der dann Chevrier auf die Strecke schickte. Nach 1:27.37 Stunden erreichte der Läufer aus Aosta als Erster das Ziel. Platz zwei, mit 22 Sekunden Rückstand, ging an das Team von La Recastello. Das Podest komplettierte das Lokalmatadoren-Trio SA Valchiese (1:29.59).

Bei den Damen stand hingegen das Duo Vivien Bonzi/Alice Gaggi ganz oben. Die Athletinnen von La Recastello erzielten die beste bzw. viertbeste Zeit von 35.00 und 36.00 Minuten. In der U20-Teamwertung reihte sich das Duo vom SC Meran, Anna Hofer/Emily Vucemillo, hingegen auf Platz zwei ein. Die 18-jährige Rablanderin Hofer stellte mit 36.27 Minuten die fünftbeste Zeit auf. Die Meranerin Vucemillo hingegen lief 38.24 Minuten. Die Passerstädterinnen mussten sich nur dem Duo aus Belluno, Lucia Arnoldo (35.38) und Chiara Pedol (37.42), geschlagen geben.

Am Samstag steht für Hofer und Vucemillo sowie der Grödnerin Martina Falchetti mit dem Weltcup in Primiero bereits ein weiteres wichtiges Rennen auf dem Programm.