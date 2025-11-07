Bernd Neuendorf vier weitere Jahre DFB-Präsident

Von: APA/dpa

Bernd Neuendorf ist als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für eine weitere vierjährige Amtszeit wiedergewählt worden. Der 64-Jährige wurde am Freitag auf dem 45. Ordentlichen DFB-Bundestag in Frankfurt am Main ohne Gegenkandidaten einstimmig bis Ende 2029 für seine zweite Funktionsperiode im Amt bestätigt. In den nächsten vier Jahren will er mehr gestalten als verwalten, wie Neuendorf betonte. Es gehe darum, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen.