Berrettini-Test: Jannik Sinner hat die größere Kaltschnäuzigkeit

Wimbledon – Jannik Sinner bleibt gegen Landsmänner ungeschlagen. Der 22-Jährige besiegte am Mittwoch Matteo Berrettini, feierte so den 14. Sieg in Folge gegen einen Italiener und zog in Wimbledon in die dritte Runde an.

Das Match gegen seinen Landsmann aus Rom entwickelte sich zu einem wahren Krimi, in dem Sinner die größere Kaltschnäuzigkeit zu seinen Gunsten ausspielte.

